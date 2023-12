I punti salienti della storia

Un anno elettrizzante per Supercharged

Supercharged guarda indietro a un 2016 intenso

Nicki Shields esplora le ultime tecnologie elettriche

I piloti del campionato di auto elettriche si prendono una meritata pausa a dicembre, e anche lo show Supercharged della CNN schiaccia il pedale del freno.

Negli ultimi 12 mesi, abbiamo seguito il sole a Buenos Aires, Città del Messico e Long Beach, prima di volare in Europa per coprire le gare di Parigi, Berlino e Londra, dove Sebastien Buemi di Renault e.dams è stato incoronato campione del mondo 2015-16 di Formula E, battendo Lucas di Grassi di ABT Schaeffler in una drammatica gara finale.

Ma questa è solo metà della storia.

La presentatrice di Supercharged Nicki Shields ha esplorato il mondo della mobilità elettrica incontrando le persone che stanno aiutando le città a cambiare - e a ricaricare - il loro approccio al trasporto urbano.

Da strumenti innovativi come Charge Map - un'app che aiuta gli utenti di auto elettriche a trovare il punto di ricarica più vicino - a programmi di trasporto sostenibile a Buenos Aires e Città del Messico.

C'è molto da aspettarsi anche nel 2017.

A gennaio ci recheremo a Las Vegas per il Consumer Electronics Show e ci occuperemo di tutte le ultime tecnologie elettriche e scopriremo chi vincerà la Vegas eRace da 1 milione di dollari, definita il più grande premio nella storia delle gare di eSports.

Poi torneremo a Buenos Aires a febbraio, quando la Formula E tornerà per il terzo round del Campionato mondiale 2016-17 - ci vediamo lì!

Fonte: edition.cnn.com