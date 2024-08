Un anno dopo, Lahaina guarda al restauro

Molti residenti di Lahaina rimangono senza casa, e tutte le case e le attività commerciali distrutte dall'incendio non sono ancora state ricostruite. Alcuni sviluppatori hanno sfruttato la tragedia come opportunità di business, avvicinando i residenti per acquistare i loro terreni, alimentando le paure che la comunità venga travolta da investitori predatori.

Ma mentre la città inizia a guarire e guarda al futuro, c'è anche speranza tra i residenti che qualcosa di buono possa nascere da tutta questa tragedia - un Lahaina ridisegnato, più resistente al fuoco, più sicuro per i residenti e un centro città restaurato che onora il suo passato hawaiano e commemora uno dei luoghi più sacri della storia hawaiana.

Venezia del Pacifico

Quando i primi Polinesiani arrivarono sulle rive di Lahaina, trovarono un paesaggio lussureggiante pieno di acqua fresca abbondante. Nel 1802, il re Kamehameha fece di Lahaina la capitale delle Hawaii, costruendo un palazzo di mattoni al centro di un'area paludosa di 17 acri e circondandolo da campi agricoli e piantagioni di taro accuratamente coltivati.

Quando i primi europei arrivarono, si meravigliarono delle pendici delle montagne ombreggiate dai alberi di pane e dei fiumi d'acqua dolce che attraversavano la città, dandole il soprannome "la Venezia del Pacifico".

Lahaina avrebbe visto molte incarnazioni - da sonnolento villaggio di pescatori a capitale reale. Nel 1800 era il centro del commercio della baleneria del Pacifico, e dopo diventò una città di piantagioni. Ai tempi moderni, Lahaina divenne una città nota per il turismo, specificamente per la sua amata Front Street con ristoranti sul lungomare, negozi e un famoso albero di fico.

Quell'ultima incarnazione di Lahaina, la città che bruciò l'8 agosto 2023, era l'unica con cui la maggior parte delle persone fuori dalle Hawaii era familiare.

"Come un campo da baseball sulla Città del Vaticano"

Al centro di Lahaina, sotto un campo da baseball abbandonato, ci sono i resti di Moku‘ula, un'isola sacra che era un tempo il sito di un palazzo reale e la sede del Regno delle Hawaii. L'isola era circondata da paludi e piantagioni di taro.

Ma il paradiso fu perso. Nel 1826, le zanzare furono introdotte da una nave baleniera. Nel 1845, il re Kamehameha III spostò la capitale da Lahaina a Honolulu e Moku‘ula cadde in rovina. E quando le prime piantagioni si trasferirono a Lahaina, iniziarono a deviare gran parte dell'acqua dal centro di Lahaina ai loro campi pieni di assetate piantagioni di canna da zucchero. Le acque fluenti delle paludi di Lahaina diventarono un terreno di riproduzione stagnante per le zanzare. Nel 1914, l'intera area fu riempita e fu costruito un campo da baseball sulla cima del palazzo reale.

"È come mettere un campo da baseball sulla Città del Vaticano", dice Janet Six, Archeologa Principale della Contea di Maui.

Il restauro di un'isola reale sacra

Gli sforzi della comunità per restaurare Moku‘ula sono in corso da anni. Ora, mentre Lahaina viene ricostruita da zero, il governatore delle Hawaii e il sindaco di Maui promettono di farlo accadere.

Non è chiaro cosa sarebbe esattamente un Moku‘ula restaurato, come potrebbe essere fatto in modo culturalmente sensibile e se dovrebbe essere aperto ai visitatori poiché il sito è così sacro per gli hawaiani.

"[Storicamente] nessuno era autorizzato a entrare sull'isola. Questo è il punto di tutto il restauro. Chi stai facendo camminare su questo posto?" si chiede Six. "Cuz sono sicuro che i faraoni non avevano esattamente pensato che la piazza di Giza sarebbe diventata un mucchio di gente che cavalca cammelli, mangiando gelati."

Kepa Maly, un etnologo culturale che ha intervistato i residenti sulla ricostruzione di Lahaina, dice che le persone che vivono a Lahaina - specificamente quelle che hanno vissuto sul terreno più a lungo - dovrebbero prendere le decisioni sul restauro dei siti culturali.

"Questa è una prospettiva molto hawaiana, che indica che le prime voci a parlare dovrebbero essere quelle che rimangono sul terreno", dice Maly.

Riappropriarsi della storia

Quando l'ultima delle piantagioni chiuse, dice Six, Lahaina decise di puntare tutto sul turismo.

"Così negli anni '60 hanno ideato il concetto di balenieri, decidono di fare della baleneria il grande punto di forza. Quindi hanno preso alcuni edifici...e li hanno fatti diventare un distretto storico."

"La baleneria è stata una parte così breve e piccola della storia di Lahaina. È stata davvero solo una cinquantina d'anni. E non è stato un periodo così buono perché con i balenieri arrivarono malattie veneree e dissolutezze chiassose."

"La Venezia del Pacifico" divenne nota come "Rotten Row".

"Quando le persone mi dicono che Lahaina è sparita, rispondo: 'No, l'ultima incarnazione di Lahaina è sparita'", dice Six.

La tempesta perfetta

"Le persone dicono: 'Non posso credere che Lahaina sia bruciata!' Non posso credere che non sia bruciata prima", dice Six. "Perché quasi bruciò nel 1919. Quasi bruciò nel 2018."

L'esperto di diritti idrici Jonathan Scheuer dice che la struttura legale dell'antica Hawaii originava dalla regolamentazione dell'acqua, dove nessuno possedeva l'acqua ma veniva gestita per il bene comune.

Quando le piantagioni lasciarono Lahaina, gli sviluppatori inviarono l'acqua che era stata deviata da Lahaina ai resort, ai campi da golf e a un lussuoso complesso residenziale a sud della città. Senza le paludi, un centro città di Lahaina asciutto aveva meno protezione dagli incendi boschivi.

I campi di canna da zucchero abbandonati vicino presto si riempirono di altamente infiammabili erbe non autoctone.

Era un perfetto tempesta," dice Six. "Avevi campi incolti, un sistema elettrico antiquato e avevi i leggendari Kaua‘ula winds, venti che scendono a tutta velocità dalle montagne. Questi venti scendono dalle montagne a 90-150 miglia orarie, è per questo che le persone non potevano scappare dalle fiamme. Era una torcia; c'era molto combustibile.

Gestione delle risorse native

"Gli hawaiani erano ottimi gestori delle risorse," dice Six.

"Il fatto è che, nel West, abbiamo questa dicotomia natura-cultura. Devi gettare via questo in Hawaii. Dove noi vediamo risorse, loro vedono parenti. È naturale o culturale? Non puoi separarli."

È importante, dice Six, affrontare tutte le ragioni per cui Lahaina è bruciata prima di ricostruirla completamente. "Cosa è successo? Dove sta andando l'acqua? Abbiamo abbastanza acqua? C'è un grande movimento per la riforestazione nativa, utilizzando piante meno probabili a combustionarsi in un incendio."

Hahai no ka ua i ka ulu la‘au (Le piogge seguono la foresta)

C'è un detto hawaiano che Kepa Maly piace citare: "le piogge seguono la foresta."

Quando le piante hawaiane furono rimosse durante l'era delle piantagioni, i fianchi delle montagne divennero erosi, spogli e, alla fine, come quei campi di canna da zucchero abbandonati, riempiti di erbe non native infiammabili. Ripristinare gli alberi e le piante native sui fianchi delle montagne di Lahaina potrebbe aiutare a controllare quelle fonti di combustibile.

Noa Kekuewa Lincoln, un professore all'Università delle Hawaii che si specializza in colture indigene e sistemi di coltivazione, dice che quando le foreste erano intatte, un ponte nuvoloso forniva ombra e raffreddava le temperature. Quelle nuvole erano anche probabilmente associate a piogge aumentate. "Tutte quelle cose avrebbero contribuito a rendere il paesaggio di Lahaina considerevolmente più umido di oggi. Penso che sia un buon punto di partenza per ciò che possiamo fare oggi."

"Riforestare quelle creste superiori ha un enorme potenziale per migliorare la resilienza del paesaggio complessivo di Lahaina... che poi alimenta ulteriormente l'acquifero, alimenta le sorgenti di acqua sotterranea per cui Lahaina era famosa. Potrebbe essere fatto molto per ripristinare quegli elementi di acqua sotterranea naturali. "Lincoln dice. "Sarebbe bellissimo passeggiare per il centro di Lahaina e avere grandi laghi interni e canali. Penso che sarebbe fantastico."

Prevenire gli incendi in tutta Hawaii

Dopo l'incendio che ha distrutto Lahaina, un gruppo di insegnanti di Maui ha visitato il Malama Learning Center di Oahu, sperando di imparare di più sulle piante native che potrebbero ridurre il rischio di incendi in futuro.

Pauline Sato, direttore del programma del centro, considera quella una delle missioni principali del suo gruppo: fornire soluzioni pratiche alle persone e mostrar loro esattamente come piantare alberi, arbusti e vegetazione native che potrebbero aiutare a prevenire disastri futuri. Ad esempio, Sato ha imparato attraverso prove ed errori che spesso è meglio raggruppare determinate piante native più vicine per fornire l'ombra e la resistenza al fuoco più efficaci.

"Dobbiamo trovare soluzioni naturali a questi problemi che peggioreranno solo," dice Sato. "Sarà sempre più secco: prolungati periodi di siccità, meno pioggia, più incendi."

Sato dice che la cooperazione sarà cruciale poiché le grandi aree a rischio di incendi di Hawaii spesso hanno diversi proprietari. "Dobbiamo lavorare con i grandi proprietari terrieri, il governo e tutte le altre agenzie, ma non possiamo dipendere da loro per farlo da soli. Dobbiamo essere proattivi in ​​questo come comunità."

"Questo è un'altra cosa che cerchiamo di insegnare alle persone: dobbiamo pianificare in anticipo," dice Sato. "E gli alberi che abbiamo, e se sono buoni alberi ombra, dobbiamo ringraziare le persone che lo hanno fatto, perché stavano pensando in anticipo. Dobbiamo fare lo stesso per le generazioni future."

Corridoio storico

I residenti e i leader della comunità concordano sul fatto che la prima priorità per Lahaina sia quella di riaccogliere i residenti sfollati e ripristinare i piccoli negozi nel centro di Lahaina. Dopo di che, la città potrà decidere quali siti culturali ripristinare.

I livelli crescenti del mare e le moderne preoccupazioni per la sicurezza suggeriscono che Lahaina ricostruita potrebbe non essere costruita così vicina all'acqua come prima. Ma c'è un precedente per la ricostruzione in modo che sia più sicuro per i residenti e ancora esteticamente gradevole. Dopo i tsunami mortali che hanno distrutto parte della città di Hilo sull'isola di Hawaii, la città è stata ricostruita, posizionando il distretto degli affari principale e tutte le sue strutture più lontano dalla costa. Una zona cuscinetto di parchi, laghi e aree ricreative ora fiancheggia la costa di Hilo.

L'ufficio del governatore e quello del sindaco di Maui stanno entrambi promettendo che verrà creata una sorta di "corridoio storico" che riconosca il passato reale di Lahaina.

Se viene ripristinata una parte di Moku‘ula, Lahaina potrebbe anche cercare una designazione UNESCO come sito del patrimonio mondiale, ma solo, dice Six, se è ciò che vogliono i locali.

"C'è un movimento per ripristinare l'orto di taro del re Kamehameha. Personalmente, mi piacerebbe vedere un orto di taro nel mezzo di Lahaina," dice.

"È stato perso così tanto e ora questi doni stanno tornando. Puoi vedere Lahaina che ritorna. Le piante native stanno tornando. Per molte delle persone hawaiane con cui lavoro, è molto incoraggiante in un momento di disperazione."

Lincoln concorda. "Non voglio minimizzare la tragedia," dice, "ma è una pulizia del terreno, un nuovo inizio. C'è un'opportunità per correggere gli errori del passato."

Mentre procedono i lavori di restauro di Moku‘ula, è fondamentale che i processi decisionali coinvolgono i residenti originari che hanno un profondo legame con la terra e la sua storia.

