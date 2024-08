- Un anno di successo per la campagna: combattere l'estremismo di destra

Lo scorso anno, l'organizzazione Campact ha incassato una cifra record di 16,1 milioni di euro. La maggior parte di questi introiti proveniva da donazioni e contributi sponsor, come rivelato nel rapporto di trasparenza 2023 di Campact, condiviso con l'agenzia stampa tedesca dpa in vista della sua pubblicazione di lunedì. Il rapporto evidenzia un aumento significativo delle entrate di circa 1,9 milioni di euro rispetto all'anno precedente, principalmente dovuto a un aumento delle donazioni individuali.

Le spese per il 2023 ammontavano a circa 15 milioni di euro. Per la prima volta, Campact ha destinato più fondi a iniziative incentrate sulla democrazia e l'estremismo di destra rispetto ad altri progetti. Questa nuova enfasi è stata annunciata da un portavoce dell'organizzazione. Anche se la protezione del clima rimane una priorità, gli sforzi contro l'estremismo di destra e la tutela della democrazia hanno acquisito una notevole rilevanza.

"Campact non ha mai goduto di un sostegno così diffuso come ora", ha dichiarato la direttore generale Astrid Deilmann. Questa affermazione sottolinea l'impegno duraturo di molte persone nel combattere l'estremismo di destra, difendere la democrazia e promuovere la protezione del clima.

Nel 2022, si stima che 89.000 persone abbiano sostenuto costantemente Campact, con altri 170.000 individui che hanno contribuito finanziariamente alle loro campagne. Queste iniziative mirano a creare una società in cui ogni persona possa vivere una vita appagante, libera da pericoli e con autonomia. Ad esempio, Campact ha lavorato per prevenire l'elezione di certi politici dell'AfD, ha partecipato a manifestazioni per la protezione del clima e ha sostenuto il prolungamento del biglietto da 49 euro. Sono state avviate circa 1.000 petizioni e raccolte circa 3,8 milioni di firme sulla piattaforma WeAct di Campact.

Campact ha perso lo status di organizzazione non-profit nel 2019, il che significava che i donatori non potevano più detrarre le contribu

