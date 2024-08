- Un anno apparentemente sfavorevole per le vespe?

In tarda estate, le vespe possono essere un vero fastidio, ma sembra che ce ne siano meno in Germania rispetto agli anni precedenti. Durante il progetto "Estate degli insetti" di giugno e agosto, sono state avvistate meno vespe rispetto al 2023 e 2022. Secondo Laura Breitkreuz, esperta di insetti della Deutscher Naturschutzring (NABU) di Berlino, un possibile motivo potrebbe essere la forte pioggia che abbiamo avuto in estate.

NABU e il Bayerischer Naturschutzring LBV hanno incoraggiato i tedeschi a contare e segnalare gli insetti nelle loro aree per un'ora ciascuno, in due periodi di giugno e agosto. Il progetto mirava a raccogliere informazioni su coleotteri, api, farfalle e bombi in Germania.

Il tempo umido ostacola le colonie di vespe

"Ci sono anni in cui il numero di vespe è incredibilmente alto," spiega Breitkreuz. "Come nel 2020, ad esempio." La popolazione di vespe varia da anno in anno e il tempo gioca un ruolo significativo. "Se l'inverno è mite e secco, più regine sopravvivono per creare nuove colonie in primavera. Se l'estate è particolarmente piovosa, come quest'anno, non è ideale per la crescita delle colonie," aggiunge.

Tarja Richter, esperta LBV a Hilpoltstein, concorda. Credo che la forte pioggia di quest'anno possa aver influito sulla capacità delle vespe di costruire grandi colonie o averle ritardate rispetto al solito. Breitkreuz consiglia che la stagione delle vespe potrebbe essere prolungata oltre la metà di settembre quest'anno.

Ma perché le vespe sembrano un problema quando escono i dolci in tarda estate?

Perché le vespe sono considerate una peste in tarda estate

Secondo l'Agenzia Ambientale Tedesca, ci sono diverse specie di vespe in Germania, ma solo la vespa comune (Vespula vulgaris) e la vespa tedesca (Vespula germanica) sono fastidiose ai party del gelato e ai barbecue. Le loro colonie raggiungono il picco in tarda estate. "Adesso ce ne sono così tante che non cercano solo cibo in natura, ma anche il nostro," dice Breitkreuz.

I profumi dolci di cibi e bevande come il gelato, il succo e la torta di frutta attirano le vespe, dice Richter. Le larve delle vespe si nutrono di carne, ma le vespe adulte preferiscono lo zucchero. Nettare, linfa vegetale e frutta sono sulla lista delle vespe adulte, mentre le larve forniscono un liquido zuccherino alle vespe operaie per nutrirsi. Ma in tarda estate, questa fonte di cibo si esaurisce. "Poi le vespe vengono da noi," dice Richter.

Molte persone trovano il costante ronzio delle vespe fastidioso e intimidatorio. Ma secondo Breitkreuz, il loro comportamento non dovrebbe essere interpretato come aggressivo. "Hanno bisogno di movimento per vedere chiaramente," spiega.

Le colonie di vespe possono essere fastidiose per un breve periodo dell'anno, ma sono comunque utili in generale, fa notare Breitkreuz. Le larve consumano grandi quantità di insetti catturati come zanzare, mosche e tafani - che altrimenti potrebbero diventare un fastidio.

