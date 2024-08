- Un angelo diabolico in forma umana, il famoso attore Alain Delon, è morto.

Berretto calato profondamente, collo rialzato e un'espressione rigida – così il mondo ha conosciuto Alain Delon come "L'Angelo di Ghiaccio" nel film di Jean-Pierre Melville. L'attore è diventato una leggenda, brillando costantemente in oltre 80 film come killer. Ora, a 88 anni, Delon ci ha lasciati.

Secondo i tre figli dell'attore, che hanno comunicato alla agenzia francese AFP, Delon è morto serenamente nella sua casa di Douchy, nella regione Centro-Valle della Loira, circondato dalla sua famiglia. "Alain Fabien, Anouchka, Anthony e Loubo sono addolorati nell'annunciare la morte del loro padre," hanno dichiarato in una nota congiunta.

Ruoli che hanno lasciato il segno nella storia del cinema

Delon lascia un'eredità di capolavori cinematografici. "Il mucchio selvaggio," "Solo contro tutti," "Borsalino" o "Il pantera" – la carriera di Delon è stata caratterizzata da ruoli di astuti criminali e spietati killer sullo schermo.

Già nel 1957, nel suo primo film "Rififi," ha interpretato il ruolo di un killer. Il fatto che il divo potesse anche interpretare altri ruoli è stato dimostrato nel 1984 in "Un amore a Swann" di Volker Schlöndorff, in cui ha interpretato un baron homosexual.

In "La nostra storia," un dramma d'amore tragico, ha sorpreso tutti nel ruolo di un perdente, vincendo addirittura il prestigioso César, onore del cinema francese, nel 1985. Ma il pubblico non ha gradito il Delon gentile. "Appena ho interpretato personaggi sofferenti o deboli, il pubblico si è voltato contro di me." Preferivano vedere "l'angelo travestito da diavolo," come Delon stesso ha detto.

Una vita piena di drammi

E così, Delon ha preferito interpretare il killer affascinante ma solitario. Un ruolo che non richiedeva dialoghi scritti. Il criminale, ha spiegato nel documentario "Alain Delon, un inconnu" di Philippe Kohly, gli veniva naturale. Se non fosse stato un attore, avrebbe preferito essere un gangster, come ha dichiarato al "Spiegel".

La vita di Delon sembra un dramma sociale: prima il divorzio dei genitori, poi è stato affidato a una famiglia adottiva, espulso da scuola più volte, ha iniziato un apprendistato come macellaio e a 17 anni si è voluntario per la guerra d'Indocina. Al ritorno, ha vissuto di fonti di reddito poco chiare. Si sono anche diffuse voci sulla sua involvement con la mafia a Parigi e Marsiglia.

Legato a un'indagine per omicidio

Alain Delon è nato l'8 novembre 1935 a Sceaux, vicino a Parigi. In seguito ha parlato della sua infanzia: "Quanti sanno che ho trascorso la mia infanzia nel cortile della prigione di Fresnes? Almeno lì ho giocato con altri figli di secondini." Il padre adottivo di Delon era un secondino.

Anche da star del cinema celebrato, ci sono stati collegamenti tra i ruoli di Delon e la realtà. Nel 1968, il suo bodyguard e amico jugoslavo Stevan Markovic è stato trovato morto su una discarica. Markovic non era solo il bodyguard di Delon, ma anche, secondo i tabloid, l'amante della sua allora moglie e attrice Nathalie Delon, alias Francine Canovas. Il nome di Delon è stato legato al caso. Nel 1975, l'indagine su Markovic è stata chiusa – senza risultati.

Molte relazioni e avventure

Alain Delon ha fatto anche notizia con le sue relazioni con le donne. Con Romy Schneider ha formato una delle coppie più glamour degli anni '60. Si sono fidanzati, ma la loro storia d'amore è finita tragicamente, come in "Christine," il loro primo film insieme nel 1958.

Cinque anni dopo, Delon ha lasciato Schneider. Nel 1963, Schneider ha tentato il suicidio. Un anno dopo, Delon ha sposato l'attrice Francine Canovas, l'unica donna che abbia mai sposato. Hanno avuto un figlio di nome Anthony.

Tra le sue famose "cotte immediate," o amori a prima vista, c'è stata la modella Rosalie van Breemen. Delon ha incontrato la donna olandese circa 30 anni più giovane nel 1987. La loro relazione è durata circa 15 anni e ha dato due figli, Anouchka e Alain-Fabien.

Delon ha anche avuto una breve relazione con la cantante tedesca Nico, che è morta nel 1988. Lei ha insistito per tutta la vita che Delon fosse il padre del suo figlio Christian Aaron "Ari" Paffgen, una affermazione che Delon ha sempre negato durante la sua carriera.

Le donne hanno giocato un ruolo importante nella vita personale e professionale di Delon. Ha detto una volta in un'intervista al giornale francese "Le Monde" che le donne lo hanno reso attore, lo hanno fatto e gli hanno dato tutto.

Quando Delon e Schneider sono apparsi in "Christine" nel 1958, lui aveva 23 anni e lei tre anni in meno. Era già una star, mentre lui stava solo iniziando la sua carriera. Secondo il libro "Eine Liebe in Paris. Romy & Alain" di Thilo Wydra del 2020, Schneider ha scelto Delon per il ruolo nella

Il percorso professionale di Delon è stato notevolmente influenzato da Micheline Cordou. Era la moglie di Yves Allegret, il regista del primo film di Delon "Beg for the Killers to Be Let." Brigitte Auber, un'attrice, lo presentò al giovane uomo affascinante.

Il fascino di Delon non si limitava solo alle donne, ma anche agli uomini, tra cui il regista Luchino Visconti, che aveva 30 anni più di lui. La coppia ha collaborato a capolavori come "The Leopard" e "Rocco and His Brothers." Visconti cercava un attore che potesse incarnare sia la gentilezza che la brutalità, come aveva condiviso con Kohly durante il documentario. Nel dramma delle classi lavoratrici, Delon interpretò un giovane italiano che lottava per salvare la sua famiglia dalla rovina imminente a qualsiasi costo.

Negli anni 2000, Delon ha attraversato una separazione con Rosalie van Breemen. Successivamente, ha vissuto principalmente da solo. I suoi ruoli come attore sono diventati rari negli ultimi anni, ma ha fatto notizia per il suo lavoro come produttore cinematografico, allevatore di cavalli di razza, proprietario di cavalli da corsa e sostenitore del partito di destra Front National (FN). Ha addirittura definito il fondatore del partito, Jean-Marie Le Pen, un amico.

Delon ha subito un ictus nel 2019, dal quale non si è mai completamente ripreso. Nel 2022, ha annunciato la sua intenzione di suicidio assistito in Svizzera, dove aveva vissuto per un lungo periodo. Ha dichiarato a TV5 che si ottiene il diritto di andarsene in pace a una certa età. Tuttavia, non gli è stata concessa questa libertà. Per lunghi periodi, i suoi tre figli, Anthony, Anouchka e Alain-Fabien, hanno litigato per la sua cura.

Delon ha continuato a coltivare il suo mito per tutta la vita. "La mia vita è come un iceberg. Il pubblico conosce solo la punta," ha dichiarato una volta. La sua vera identità rimane nascosta al pubblico.

