Un americano arrestato dopo la rivolta in un hotel di Mosca

A Mosca, un cittadino statunitense viene arrestato per aver apparentemente manifestato aggressività in un hotel e aver utilizzato parole volgari. Alla stazione di polizia, l'uomo sarebbe stato accusato di aver colpito una poliziotta. Ora rischia di essere incriminato, il che potrebbe giocare a favore del Cremlino.

I servizi di sicurezza russi hanno fermato un cittadino statunitense a Mosca con l'accusa di aver aggredito una poliziotta. L'uomo era stato precedentemente segnalato per aver manifestato aggressività in un hotel e aver utilizzato un "lessico non standard", ovvero parole volgari, secondo l'agenzia di stampa Interfax. Non ha obbedito agli ordini della polizia di modificare il suo comportamento e alla fine è stato arrestato. Alla stazione di polizia, avrebbe colpito una poliziotta, secondo quanto dichiarato da un portavoce della polizia.

Oltre al disturbo della quiete pubblica, l'americano rischia di essere accusato di aver aggredito un rappresentante dello stato. Le autorità hanno identificato l'uomo come un nato nel 1978 che non aveva presentato la carta di registrazione rilasciata al momento del suo ingresso nel paese.

Inizialmente, questo mese, diversi americani sono stati rilasciati dalle prigioni russe in uno scambio di prigionieri su larga scala in cambio di agenti russi detenuti nell'Occidente. La Russia ha la reputazione di condannare ripetutamente i cittadini statunitensi a lunghe pene detentive come pedine di scambio per ottenere i propri connazionali detenuti all'estero.

Decisione Difficile

Dopo lo scambio di prigionieri, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha sottolineato che il governo non aveva preso alla leggera la decisione di espellere il cosiddetto "omicida di Tiergarten". "Questa difficile decisione è stata presa congiuntamente dai ministeri interessati e dalla coalizione dopo una attenta considerazione e valutazione dei pro e dei contro", ha dichiarato il politico SPD.

Ha parlato del dovere di proteggere i cittadini tedeschi e della solidarietà con gli Stati Uniti. Scholz ha detto: "Nessuno ha preso alla leggera questa decisione, quella di deportare un assassino condannato all'ergastolo dopo solo pochi anni di carcere".

L'americano arrestato è ora nelle mani delle autorità russe, che lo hanno accusato di aver aggredito una poliziotta oltre al disturbo della quiete pubblica. Questo incidente potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio dalla Russia, data la sua storia di utilizzo di cittadini statunitensi come leva per ottenere i propri connazionali detenuti all'estero.

