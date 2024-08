- Un americano arrestato a Mosca dopo una rivolta in un hotel

Le autorità russe della sicurezza hanno arrestato un cittadino statunitense a Mosca con l'accusa di aver usato violenza contro un agente di polizia. In precedenza, la polizia era stata chiamata in un hotel dove l'americano avrebbe avuto un comportamento aggressivo e avrebbe usato un "lessico non standard" - parolacce. L'uomo ha ignorato gli ordini della polizia di cambiare il suo comportamento e alla fine è stato arrestato, secondo l'agenzia di stampa Interfax. In seguito, l'uomo avrebbe colpito una poliziotta, ha dichiarato un portavoce della polizia.

Inoltre dell'americano è accusato di comportamento disordinato e di aver usato violenza contro un rappresentante dello stato. Le autorità hanno identificato l'uomo come un individuo nato nel 1978 che non avrebbe presentato la carta di registrazione rilasciata al suo ingresso nel paese.

Inizialmente questo mese, diversi americani sono stati rilasciati dalla detenzione russa nell'ambito di uno scambio di prigionieri su larga scala in cambio di agenti russi detenuti nell'Occidente. La Russia ha la reputazione di condannare ripetutamente i cittadini statunitensi a lunghe pene detentive come pedine di scambio per i loro connazionali detenuti all'estero.

