Prima dell'inizio del campionato - Un altro test per il Bayern: test generale della Bundesliga

Bayern Monaco è pronto per giocare un'altra amichevole in vista della stagione della Bundesliga. Martedì prossimo (11:30) vedrà il Grasshopper Club Zurich visitare il Campus FC Bayern. "Non era scontato che il Grasshopper Club Zurich avesse accettato questa partita a così breve termine, visto che sono già in campionato. Siamo felici che sia stata organizzata e abbiamo anche discusso di una possibile partita di ritorno a Zurigo", ha detto il direttore sportivo del Bayern, Christoph Freund.

Nelle cinque amichevoli finora disputate in questa fase di preparazione, ci sono state quattro vittorie del Bayern, comprese due contro il Tottenham Hotspur, e un misero pareggio per 1-1 contro il 1. FC Düren. Questo venerdì (20:45/ZDF e Sky) segna la prima partita ufficiale sotto il nuovo allenatore Vincent Kompany, in trasferta contro la squadra di seconda divisione SSV Ulm nel primo turno della DFB-Pokal. La squadra di Monaco inizierà la sua campagna di Bundesliga nove giorni dopo contro il VfL Wolfsburg. La prima partita in casa è prevista per il 1° settembre contro lo SC Friburgo.

Ritorno a Monaco

"Siamo entusiasti di affrontare il Bayern Monaco in un'amichevole. È un'opportunità fantastica per i nostri giocatori di mettersi alla prova contro una delle migliori squadre del mondo", ha detto Stephan Schwarz, direttore sportivo del Grasshopper Club Zurich.

La partita segna anche un ritorno per Benno Schmitz, nato a Monaco, che ha giocato nella squadra giovanile del Bayern. Dal 2001 al suo trasferimento a Salisburgo nel 2014, il 29enne ha giocato per i campioni di Germania. Il terzino destro ha disputato un totale di 132 partite di Bundesliga in Germania, giocando per il 1. FC Köln e l'RB Leipzig.

