- Un altro scatto con Christian Düren

Amira Pocher (31) e Christian Düring (34) sembrano andare a gonfie vele. La coppia, che ha fatto il suo debutto come tale alla Berlin Fashion Week a inizio luglio, ha recentemente mostrato la loro relazione su Instagram. Amira Pocher ha condiviso un selfie sulla sua storia, sorridente in camera con il "taff" moderatore.

"Ecco come mi riduco dopo 45 minuti di corsa a intervalli con 33 gradi," ha scritto inizialmente in un video che la mostra mentre corre all'aria aperta. Una seconda storia poi ha rivelato che Christian Düring era al suo fianco per l'attività sudaticcia. Nella foto, Amira Pocher si appoggia al suo partner, che ha etichettato con un emoji a forma di cuore. Düring ha condiviso la foto anche sulla sua storia.

Il gioco del nascondino era "incredibilmente importante"

Amira Pocher e Oliver Pocher (46) hanno annunciato la loro separazione dopo quattro anni di matrimonio nel loro podcast congiunto ad agosto 2023. Questo è stato seguito da una pubblica faida, con l'udienza di divorzio fissata a fine luglio. L'ex coppia ha due figli. Il comico ha anche una figlia e dei gemelli da un precedente matrimonio con Alessandra Meyer-Wölden (2010-2013).

Al loro debutto come coppia a inizio luglio, Amira Pocher ha detto a Bild: "Sono felice che il gioco del nascondino sia finalmente finito." Ora, ha detto, deve abituarsi a non doverlo più tagliare ogni volta dalle sue storie di Instagram.

Nel suo podcast "Love Life" (in esclusiva su Podimo), ha anche spiegato che il gioco del nascondino "andava avanti da tanto, sinceramente. E era incredibilmente importante." Per la loro rivelazione come coppia, Pocher e Düring volevano impostare il loro ritmo. In precedenza, durante la fase di conoscenza, non c'era motivo di rendere pubblica la cosa - anche se le foto dei paparazzi a Cape Town, Parigi o Maiorca avevano già fatto intuire qualcosa. "Le abbiamo lette spesso, ma non le abbiamo mai confermate perché non c'era motivo."

