Un altro prominente democratico incontra accuse federali, aggiungendo complessità alle accuse di pregiudizio di Trump.

Un individuo di nome Adams, accusato di cinque capi d'imputazione federali legati alla corruzione pubblica, ha mantenuto la sua innocenza e ha sostenuto di essere preso di mira a causa delle sue posizioni politiche.

Ha espresso i suoi pensieri in una dichiarazione poco dopo che le accuse sono emerse mercoledì sera, prima della convalida dei capi d'imputazione giovedì e di una successiva perquisizione della sua residenza ufficiale, Gracie Mansion, da parte delle autorità federali.

Questo argomento – che il potere politico spesso porta a problemi legali – è una rivendicazione comune da parte di poche persone influenti accusate di reati in un tribunale federale.

Un aspetto prominente della terza campagna di Trump per la Casa Bianca è la sua convinzione di essere stato ingiustamente preso di mira dal Dipartimento di Giustizia. Trump ha promesso di utilizzare il Dipartimento di Giustizia per perseguire i suoi avversari politici se dovesse riuscire a ottenere un altro mandato alla Casa Bianca a novembre.

È degno di nota che Adams, un democratico, è stato incriminato per accuse di corruzione da parte dei procuratori del Distretto Sud di New York, ma questo fatto non dimostra necessariamente la tesi di Trump.

Allo stesso modo, la recente condanna dell'ex senatore Bob Menendez, il democratico del New Jersey, dopo il suo secondo processo per accuse di corruzione e tangenti, non costituisce una prova inconfutabile. Il suo primo processo per accuse diverse si è concluso con un verdetto di non colpevolezza e un processo senza esito.

Un elemento di prova a sostegno dell'argomento di Trump "caccia alle streghe" è il fatto che l'ufficio che sta processando Adams e ha ottenuto una condanna contro Menendez ha deciso di non perseguire accuse contro Trump per la violazione delle leggi sul finanziamento delle campagne con pagamenti in denaro a Stormy Daniels dopo che ha lasciato l'incarico nel 2021.

Il procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg, un funzionario eletto, ha riaperto il caso contro Trump trovando un modo per applicare la legge statale alle violazioni federali sul finanziamento delle campagne. Trump è stato ultimately riconosciuto colpevole di 34 capi d'imputazione per aver falsificato i registri aziendali e sarà condannato a fine novembre, dopo le elezioni presidenziali.

Il procuratore speciale Jack Smith, nominato dal procuratore generale Merrick Garland, ha successivamente intentato un procedimento federale contro Trump per aver tentato di rovesciare le elezioni presidenziali del 2020 e per la gestione impropria di documenti classificati.

Tuttavia, entrambi i processi federali contro Trump sono stati messi in attesa nei tribunali federali.

Un giudice nominato da Trump in Florida ha respinto il caso sui documenti classificati, concordando con gli avvocati di Trump che l'atto di Smith era incostituzionale.

Il processo per intervento elettorale è stato ritardato mentre la Corte Suprema, con un terzo dei suoi giudici nominati da Trump, ha deciso che Trump deve avere un'eccezione speciale per le azioni intraprese durante la sua presidenza.

Smith ha subsequently emendato l'imputazione di Trump e presentato un'istantanea del caso a Washington, DC. Anche se il processo di Trump in questo caso non avrà luogo prima del giorno delle elezioni, il pubblico potrebbe comunque avere un assaggio del caso del governo contro di lui prima di allora.

In marzo, dopo la condanna di Menendez, ho aggiornato il mio elenco in corso di processi federali contro funzionari eletti federali. Questa lista mostra una distribuzione quasi uniforme dei processi in tutto il paese dal cambio di secolo. Il processo di Adams non sarebbe incluso in questa lista poiché è un funzionario cittadino. Tuttavia, la confessione colpevole dell'ex rappresentante repubblicano George Santos lo sarebbe. Il caso di Santos è stato gestito da un ufficio diverso del procuratore degli Stati Uniti a New York.

L'analista legale senior di CNN Elie Honig, un ex assistente del procuratore degli Stati Uniti nel Distretto Sud di New York, ha discusso la decisione di non perseguire Trump nel suo libro. Reagendo alla notizia dell'incriminazione di Adams su CNN mercoledì sera, Honig ha sottolineato che l'ufficio di Manhattan che ora sta processando Adams si trova a pochi isolati dall'ufficio del sindaco a Lower Manhattan e ha una storia di gestione di casi di corruzione negli ultimi anni.

Il Distretto Sud di New York ha ottenuto una condanna per corruzione contro Sheldon Silver, l'ex leader democratico dell'Assemblea dello Stato di New York, e anche contro Dean Skelos, un repubblicano che era il leader della maggioranza nel Senato dello Stato di New York.

“Non per essere troppo ottimisti, ma la track record mostra che l'unico principio unificatore è che esaminano ogni caso individualmente, e che è così”, ha detto Honig in una conversazione telefonica.

Tuttavia, l'avvio del primo processo contro un sindaco di New York City in carica non lascia spazio per gli errori, ha avvertito Honig.

“Se vuoi accusare il sindaco in carica di New York City, meglio essere assolutamente certi di avere le prove contro di lui, perché se non lo sei, sarà un disastro”, ha detto su CNN mercoledì sera.

Adams rimane risoluto di fronte alle accuse, ma hanno senza dubbio avuto un impatto sulla politica di New York. Democratici chiave, come la rappresentante Alexandria Ocasio-Cortez, hanno chiamato Adams a dimettersi. È possibile che il governatore di New York Kathy Hochul, anche lei democratica, possa rimuoverlo dall'incarico, ma non ha ancora preso alcun passo in quella direzione.

