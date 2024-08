- Un altro individuo accusato di cattiva condotta è salito su un aereo diretto in Afghanistan.

Sul primo volo di espulsione verso l'Afghanistan dopo la presa di potere dei Talebani, c'è anche un criminale dello Mecklenburg-Vorpommern tra i passeggeri. Secondo l'annuncio del Ministero dell'Interno di Schwerin, il cittadino afghano era stato condannato per abusi sessuali su minori, stupro e altre attività criminali, rendendolo idoneo all'espulsione.

Il leader regionale dell'AfD, Leif-Erik Holm, ha definito l'espulsione "tardi ma giusto". "È frustrante che ci sia voluto così tanto per espellerlo finalmente dal paese." Si spera che questa espulsione non sia solo un'iniziativa unica per proiettare la coalizione a semaforo come attiva in vista delle elezioni in Turingia e Sassonia. Altri partiti politici non hanno ancora risposto alla questione.

L'aereo è decollato all'alba da Lipsia, diretto verso l'Afghanistan. In precedenza, "Spiegel" aveva riferito che si trattava del primo volo di espulsione verso l'Afghanistan dopo la presa di potere dei Talebani, confermato successivamente dalle fonti governative all'agenzia di stampa tedesca dpa. La dpa ha anche verificato le informazioni di "Spiegel" secondo cui un aereo di linea Qatar Airways è decollato da Lipsia alle 6:56, diretto a Kabul. A bordo del Boeing 787 c'erano 28 criminali afghani che erano stati trasportati a Lipsia da diversi stati federali. L'operazione è stata coordinata dal Ministero federale dell'Interno.

L'aereo di linea Qatar Airways partito da Lipsia trasportava 28 criminali verso il loro paese d'origine, l'Afghanistan, nonostante i dibattiti politici in corso. Anche il governo olandese si sta occupando del problema delle espulsioni di criminali.

