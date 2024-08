- Un altro incontro letale con le forze dell'ordine in Renania del Nord-Westfalia <unk> un'esame post mortem è previsto

Dopo un altro incidente letale della polizia in Renania Settentrionale-Vestfalia, le indagini sull'incidente di Recklinghausen proseguono. Lo scorso mercoledì sera, un uomo di 33 anni avrebbe disturbato la quiete in un edificio residenziale, creando una situazione insicura per gli agenti intervenuti.

Inizialmente, la polizia di Dortmund e la procura di Bochum hanno dichiarato che l'uomo era stato colpito, causando le sue ferite mortali. Un'autopsia era stata programmata per il giorno successivo.

I resoconti dei testimoni hanno confermato che l'uomo aveva un coltello. Molti dettagli, come il numero di agenti coinvolti, il numero di colpi sparati e il numero di armi utilizzate, rimanevano sconosciuti il giorno successivo all'incidente.

Un rappresentante della squadra omicidi di Dortmund, che ha assunto la responsabilità delle indagini a causa di preoccupazioni per la neutralità, ha deviato le domande alla procura di Bochum, dove il pubblico ministero assegnato non era inizialmente disponibile per commentare.

Due incidenti letali della polizia in due giorni in NRW

Solo un giorno prima dell'incidente di Recklinghausen, un uomo armato di coltelli a Moers sul Reno Inferiore è stato colpito a morte dalla polizia. L'uomo tedesco di 26 anni, che sarebbe stato gravemente disturbato mentalmente, avrebbe caricato gli agenti con due coltelli, portandoli a sparare. In precedenza, numerosi chiamate d'emergenza avevano riferito che l'uomo aveva aggredito e minacciato diversi passanti. Molti aspetti di questo caso continuano a rimanere misteriosi.

Nel frattempo, a Dorsten, all'interno del distretto di Recklinghausen, gli investigatori erano ancora alla ricerca di un sospetto che si presume abbia accoltellato un rivale la sera del mercoledì precedente. Come nel caso di Moers, si presume che un coltello sia l'arma in questo caso. Gli incidenti di violenza da coltello sono aumentati notevolmente nello stato federale più popoloso della Germania - è aumentato di circa il 43% negli spazi pubblici di NRW nell'ultimo anno, raggiungendo 3.540 incidenti segnalati.

I colpi di pistola della polizia sono rari

In Germania, l'uso delle armi da fuoco della polizia in situazioni di autodifesa, situazioni pericolose o per impedire un crimine è un'anomalia piuttosto che un evento quotidiano. Secondo le statistiche dell'Università della Polizia Tedesca, nove morti per colpi di arma da fuoco della polizia sono avvenute a livello nazionale nel 2023, mentre undici morti per colpi di arma da fuoco della polizia sono avvenute nel 2022.

Una lista compilata da una rivista per i diritti civili e la polizia elenca undici casi finora nell'anno in corso 2024, inclusi gli ultimi incidenti della Renania Settentrionale-Vestfalia. Le vittime erano spesso armate di armi da taglio o contundenti.

Data l'aumento della violenza da coltello nella Renania Settentrionale-Vestfalia, la polizia è sempre più vigile e potrebbe essere costretta a utilizzare le armi da fuoco in situazioni di autodifesa o pericolose. È fondamentale che la Polizia indaghi su ogni incidente per garantire trasparenza e fiducia del pubblico.

Data l'aumento del numero di incidenti che coinvolgono armi pericolose, la Polizia deve considerare l'adozione di programmi di formazione specializzati per gestire meglio queste situazioni e minimizzare il rischio di incontri fatali.

Leggi anche: