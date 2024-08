Un altro incidente in albergo a Moselle

Parte di un hotel a Kröv sono crollate. Due persone sono morte e altre sono rimaste intrappolate. Il loro salvataggio si sta rivelando complesso, con timori che altre parti dell'edificio possano crollare. Quattro persone sono già state liberate.

Dopo il crollo parziale di un hotel a Kröv sulla Mosella, i servizi di soccorso hanno liberato quattro persone dalle macerie: un bambino di due anni e due donne e un uomo. Il loro stato di salute era inizialmente incerto. Il portavoce del Team di Risposta Tecnica del distretto di Bernkastel-Wittlich, Gregor Zehe, ha detto: "Il salvataggio è incredibilmente difficile". In una situazione instabile, è necessario essere precisi in ogni passo intrapreso.

Secondo i servizi di soccorso, ci sono state due vittime. Un corpo è stato localizzato e una donna è già stata liberata dalle macerie. Tre persone sono ancora intrappolate sotto le macerie, come riferito in una conferenza stampa. Si dice che siano gravemente ferite.

Secondo la polizia, un piano dell'edificio nel Verbandsgemeinde Traben-Trarbach è crollato intorno alle 23, con 14 persone in casa al momento, cinque delle quali sono riuscite a scappare illese. 31 residenti nella zona circostante hanno dovuto essere evacuati.

Immagini dalla scena mostrano parti dell'edificio a più piani in legno crollate. La copertura a falde del edificio a due piani si è inclinata e ha schiacciato i due piani su un lato della casa. Le finestre sono in frantumi. I servizi di soccorso sono arrivati con diversi veicoli. Circa 250 operatori di soccorso, tra cui vigili del fuoco, servizi medici, polizia, THW e forze speciali, nonché cani da ricerca e squadre di droni, sono presenti sul posto.

Il dipartimento dei vigili del fuoco non è stato in grado di entrare nell'edificio a causa del rischio imminente di crollo. L'Agenzia di Soccorso Tecnico ha installato punti di misurazione davanti all'hotel per monitorare eventuali movimenti nell'edificio o se sia possibile entrarvi. A causa dei timori che ulteriori parti dell'hotel possano crollare e causare danni agli edifici adiacenti, le case vicine stanno siendo evacuate.

La causa del crollo parziale dell'edificio è ancora sconosciuta. Né la polizia né i vigili del fuoco hanno rilasciato dichiarazioni in merito. I residenti hanno chiamato i servizi di emergenza tardi nella serata. Un testimone ha detto a SWR che il pavimento sotto di lui si era abbassato mentre si trovava in bagno.

La polizia sta gestendo il traffico e il controllo delle folle intorno all'hotel crollato per garantire la sicurezza dei lavoratori di soccorso e del pubblico. A causa dell'instabilità dell'edificio, la polizia ha anche evacuato le case vicine come precauzione.

