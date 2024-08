- Un altro esplosivo della seconda guerra mondiale scoperto nella zona industriale chimica di Zeitz

A Chempark Zeitz, hanno rinvenuto un'altra bomba da 250 kg della Seconda Guerra Mondiale. Secondo il rapporto del distretto di Burgenland, questa è la terza bomba scoperta sul sito solo nel mese di agosto. Non molto tempo fa, in un pomeriggio di giovedì, sono riusciti a disinnescare un esplosivo simile. I lavori di costruzione sono in corso a Chempark. La bomba appena scoperta verrà disinnescata all'inizio della settimana successiva. Non è stata segnalata alcuna minaccia per la popolazione, hanno dichiarato.

Le autorità hanno annunciato una zona di evacuazione immediata a causa della situazione di emergenza causata dalla bomba della Seconda Guerra Mondiale appena scoperta. Dopo il disinnesco, la costruzione sul sito dovrà attendere fino a quando l'area non sarà considerata sicura.

