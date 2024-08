- Un altro decesso per droga causato da fentanil, "droga zombie", in Renania del Nord-Westfalia

Il numero di morti legati alla droga collegati a Fentanyl e ad altri oppioidi sintetici è diminuito di quasi il 60% nella Renania Settentrionale-Vestfalia dal 2015. Lo scorso anno ci sono state 28 vittime, come ha riferito il Ministero dell'Interno di Düsseldorf in risposta a una richiesta del gruppo parlamentare di AfD. Dopo un costante calo, il numero è sceso a sei decessi nel 2020, ma è poi aumentato nuovamente.

Gli oppioidi sintetici come il Fentanyl sono 100 volte più letali dell'eroina. Basta poco meno di 2 milligrammi di Fentanyl per essere fatali, rispetto ai 200 milligrammi di eroina. Secondo il commissario federale per la droga, circa 100.000 persone negli Stati Uniti muoiono ogni anno per gli effetti del consumo di oppioidi sintetici, in particolare il Fentanyl. In un rapporto alla commissione parlamentare, il ministro dell'Interno Herbert Reul (CDU) ha dichiarato all'inizio di quest'anno che l'Ufficio di Polizia Criminale dello Stato non si aspetta una diffusione epidemica del Fentanyl in questo paese.

Il "droga degli zombie" Fentanyl

Il Fentanyl può essere ingerito, iniettato, sniffato, fumato o applicato come cerotto. È estremamente potente - anche quando viene utilizzato legalmente come antidolorifico - ma comporta anche alti rischi di cambiamenti della personalità, dipendenza e persino morte. A causa dei muscoli irrigiditi e dei movimenti convulsi e della camminata scoordinata causati dall'uso prolungato, viene spesso chiamato "droga degli zombie".

Lo scorso anno, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, la maggior parte dei decessi legati a queste droghe erano uomini (23) e persone di cittadinanza tedesca (21). Nel complesso, il gruppo di età sopra i 40 anni è stato il più colpito.

Gli esperti della dipendenza raccomandano il "controllo delle droghe", che consentirebbe ai tossicodipendenti di testare l'eroina per i contaminanti letali. Tuttavia, ciò non è stato possibile a causa della mancanza di una base legale federale, ha risposto Reul all'AfD. "Il governo statale non ha alcuna conoscenza fondamentale sull'origine o sui possibili responsabili coinvolti nella produzione e nel traffico illecito di Fentanyl, anche a causa della sua disponibilità legale come medicinale", ha aggiunto.

