- Un altro branco di lupi trovato nello Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein, è stata confermata un'altra branca di lupi. "È un grande successo per la protezione delle specie in Schleswig-Holstein," ha dichiarato il ministro dell'Ambiente Tobias Goldschmidt (Verdi) venerdì. Durante una visita in un'area forestale vicino a Langenlehsten nel distretto del Herzogtum Lauenburg, il ministro ha appreso delle attività di gestione dei lupi in Schleswig-Holstein.

La branca è stata confermata grazie a riprese di telecamere a trappola che mostrano i lupi adulti con diversi cuccioli. "Quello che rende questa branca speciale è che la condividiamo, per così dire, con il nostro stato confinante Mecklenburg-Vorpommern," ha detto Christina Lerch del Ministero dell'Ambiente di Schleswig-Holstein.

I cuccioli sono nati in MV

"I lupi adulti vivono da tempo in Schleswig-Holstein, ma i cuccioli sono nati quest'anno in Mecklenburg-Vorpommern. Pertanto, il nostro vicino orientale viene considerato la casa della branca." Attualmente, sono state confermate tre branche di lupi in Schleswig-Holstein. Si trovano nel Sachsenwald nel distretto del Herzogtum Lauenburg, nel distretto di Segeberg e vicino a Langenlehsten.

Il ministro ha poi visitato la principale fattoria di pecore di Heike Griem. Le sue circa 2.000 pecore e capre pascolano nelle brughiere nella zona dei lupi. Gli animali sono protetti da recinzioni anti-lupi e undici cani da montagna dei Pirenei, che dovrebbero difendere gli animali dagli attacchi dei lupi. Questo esempio dimostra che il ritorno del lupo può essere conciliato con gli aspetti dell'allevamento del bestiame, ha detto Goldschmidt.

Il direttore dell'Ufficio statale per l'Ambiente, Matthias Hoppe-Kossak, è rimasto colpito dall'impegno del pastore. "Dimostra impressionantemente come la protezione preventiva del gregge possa rendere possibile la convivenza tra il bestiame al pascolo e il grande predatore lupo," ha detto. "Con una gestione del lupo ben stabilita e l'iniziativa dei proprietari degli animali, la convivenza senza conflitti tra il lupo e il bestiame al pascolo è possibile."

La branca condivide il suo territorio con il vicino Mecklenburg-Vorpommern, rendendola una branca transfrontaliera. Questa convivenza di successo tra i lupi e l'allevamento del bestiame è evidente nella principale fattoria di pecore di Heike Griem, dimostrata dall'uso di recinzioni anti-lupi e cani da protezione.

Leggi anche: