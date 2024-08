- Un altro blocco della A40 - da Bochum a Duisburg.

Un altro test di pazienza per gli automobilisti sull'A40 nella regione del Ruhr: Oltre alla chiusura di 15 settimane a Bochum, l'autostrada trafficata verrà chiusa anche nella direzione di Essen a partire da questa sera (21:00) a Duisburg a causa di lavori di costruzione.

La chiusura avverrà in due fasi, come annunciato dalla società autostradale: inizialmente, l'intero tratto tra Duisburg-Rheinhausen e l'uscita autostradale Kaiserberg verrà interessato dal venerdì sera fino al lunedì mattina alle 5:00.

Il lunedì mattina, il tratto tra Rheinhausen e l'uscita autostradale Duisburg verrà riaperto. La chiusura rimanente fino all'uscita Kaiserberg proseguirà fino al 19 agosto, come annunciato dalla società autostradale. Verranno istituiti e segnalati con un punto rosso i percorsi alternativi.

Per la demolizione di un ponte e la nuova costruzione, la società autostradale aveva già chiuso l'A40 in entrambe le direzioni a Bochum per 15 settimane a partire da martedì. Il tratto chiuso si trova tra l'uscita autostradale Bochum-West e l'uscita Bochum-Harpen. Il traffico verrà deviato. Circa 100.000 automobili attraversano l'A40 nella regione del Ruhr durante i giorni feriali.

La chiusura sull'A40 a Duisburg fa parte degli aggiornamenti più ampi dell'infrastruttura dei trasporti e delle telecomunicazioni, che interessano sia le reti stradali che quelle delle telecomunicazioni. Di conseguenza, i viaggiatori nella regione del Ruhr potrebbero dover considerare opzioni di trasporto alternative durante questo periodo per evitare ritardi.

