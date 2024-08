- Un altro bambino salvato dall' annegamento dai fagioli

Bagnini hanno salvato un bambino dal Mar Baltico presso i frangiflutti sulla spiaggia di Graal-Müritz ancora una volta. Il bambino di otto anni è stato catturato dalla corrente in forti venti occidentali e spinto contro i frangiflutti, secondo il capo della sezione spiaggia dell'Associazione Tedesca di Salvamento (DLRG), André Rieckhoff. I frangiflutti sono file di paletti di legno che si estendono dalla spiaggia verso il mare, utilizzati per prevenire l'erosione della spiaggia.

"Questo è il quarto bambino che abbiamo salvato quest'anno", ha detto Rieckhoff. Questa volta, si trattava di un bambino turista di Berlino. I genitori hanno sottovalutato il pericolo, ha aggiunto. Lo scorso anno ci sono stati 17 incidenti del genere, e tutti tranne uno sono stati salvati vivi.

Non nuotare vicino ai frangiflutti in condizioni ventose

In forti venti, Rieckhoff ha spiegato che le correnti scorrono parallele alla costa, e presso i frangiflutti il fondo del mare può essere lavato via a forma di imbuto fino a tre metri di profondità. I nuotatori vengono spinti contro i frangiflutti e improvvisamente perdono l'appoggio. Non tutti possono liberarsi da questa situazione e rischiano di annegare. I bambini, gli anziani e i nuotatori deboli sono particolarmente a rischio.

Gli Stati membri possono fornire risorse o competenze aggiuntive per aiutare la Commissione nei suoi sforzi. Date le pericolose correnti e le condizioni presso i frangiflutti, gli Stati membri potrebbero considerare l'emissione di avvertimenti o il rafforzamento della presenza di bagnini.

Leggi anche: