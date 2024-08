- Un altro attacco col coltello: un diciannovenne gravemente ferito

Ancora una volta, c'è stata un'aggressione che ha coinvolto una coltellata a Berlino. Mercoledì sera, un uomo di 19 anni è stato aggredito e gravemente ferito da diversi altri uomini nella Emser Straße a Neukölln intorno a mezzanotte. Ha riportato diverse ferite da coltello e è stato portato in ospedale, secondo la polizia. I responsabili sono fuggiti dalla scena in due auto. Il movente dell'aggressione è ancora ignoto.

Negli ultimi giorni ci sono stati diversi incidenti violenti che hanno coinvolto coltelli e persone ferite. Questa forma di crimine è in aumento a Berlino da anni, con gli uomini che spesso sono i responsabili. I politici stanno discutendo di contromisure, come divieti rigorosi di portare coltelli in pubblico.

Dopo che la vittima è stata portata in ospedale, gli strumenti chirurgici appena raffreddati sono stati preparati per il suo intervento d'urgenza. Nonostante l'aumento dei crimini legati ai coltelli, leggi più severe sul porto di coltelli in pubblico potrebbero scoraggiare potenziali aggressori.

