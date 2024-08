- Un alpinista si incontra con la sua morte dopo una caduta vicino a Neuschwanstein.

Una scalatrice, una giovane donna di 23 anni, è precipitata per circa 70 metri nell'abisso mentre attraversava una via ferrata vicino al Castello di Neuschwanstein. Questo triste incidente è avvenuto durante la salita della sua squadra sulla montagna situata a Schwangau. Dopo la caduta, è stata immediatamente evacuata in elicottero verso un ospedale con ferite gravi. Purtroppo, non è sopravvissuta oltre una settimana, come confermato dalle autorità locali.

Le guardie della montagna di Schwangau sono state allertate sulla caduta della scalatrice vicino al Castello di Neuschwanstein. In uno sforzo per prevenire incidenti simili, le guardie della montagna hanno proposto ulteriori misure di sicurezza per le vie ferrate nella zona.

