- Un alpinista della Torre Eiffel arrestato prima delle Olimpiadi

Un addetto alle pulizie delle finestre sulla Torre Eiffel ha causato un incidente della polizia poche ore prima della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi. L'uomo è stato avvistato intorno alle 15:00, secondo fonti dell'Agenzia Telegrafica Tedesca. Gli agenti hanno preso in custodia l'arrampicatore.

Secondo l'Associated Press, l'area intorno alla Torre Eiffel è stata temporaneamente isolata. L'uomo è stato visto sopra le Olimpiadi anelli sul monumento, come mostrato in foto e video AP sui social media. La polizia inizialmente non è stata in grado di fornire informazioni sull'isolamento. La società che gestisce il monumento è stata richiesta per un commento.

Secondo AP, i visitatori sono stati evacuati dalla torre intorno alle 15:00, con alcuni che non sono stati in grado di scendere per un breve periodo. Un reporter di dpa ha osservato intorno alle 16:00 che i visitatori erano già stati riaccompagnati alla torre.

La Torre Eiffel è una delle attrazioni più popolari della Francia e viene anche chiamata "la dame de fer" ("la signora di ferro"). Circa sette milioni di persone visitano il monumento ogni anno. La torre, che ha più di 130 anni ed è situata vicino alla Senna, è stata costruita per l'Esposizione Universale di Parigi e completata nel 1889.

Durante le Olimpiadi, che si sono concluse quella sera con una cerimonia di chiusura allo Stade de France, la torre ha fatto da sfondo impressionante alle competizioni di beach volley, a pochi metri dal monumento.

