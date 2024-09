Un allievo ha lasciato il Gettysburg College dopo aver inciso un insulto razziale sul tronco di un altro studente, secondo le autorità del college.

In un'informale riunione della squadra di nuoto del campus del 6 settembre, uno studente ha inciso un epiteto razzista offensivo sul petto di un altro studente utilizzando un taglierino da imballaggio, secondo quanto dichiarato dal college e dalla famiglia della vittima.

"Questo atto riprovevole è stato compiuto da un compagno di squadra, qualcuno che lui stimava, qualcuno che considerava un amico," ha dichiarato la famiglia in una pubblicazione anonima sul giornale del campus, The Gettysburgian.

Non è chiaro se lo studente sia stato espulso o abbia subito altre sanzioni imposte dal college. Jamie Yates, portavoce del college, ha dichiarato che lo studente non è più iscritto a causa delle leggi sulla privacy degli studenti, senza fornire ulteriori dettagli. Le identità degli studenti coinvolti rimangono sconosciute.

La scuola e la famiglia hanno annunciato un'indagine in corso sull'incidente del 9 settembre, dichiarando: "Riconosciamo la gravità e la gravità di questa situazione e speriamo che possa diventare un momento di trasformazione per la nostra comunità e oltre".

Bob Iuliano, presidente del college, ha condannato le azioni dello studente in un messaggio al campus all'inizio di settembre e ha elogiato i membri della squadra di nuoto degli anni superiori per aver segnalato inizialmente l'incidente.

"Indipendentemente dalla relazione o dalla motivazione, un simile comportamento offensivo, degradante o marginale non ha posto su questo campus," ha dichiarato Iuliano.

In una lettera alla comunità scolastica, Iuliano ha riconosciuto che il college non aveva identificato l'incidente come derivante da una cultura problematica della squadra sportiva o come riflettente la squadra stessa.

"Siamo delusi. È fondamentale riconoscere il danno inflitto ai membri della nostra comunità che hanno affrontato a lungo la marginalizzazione sulla base della loro identità, razza, cultura e storia attraverso parole e azioni come queste," ha scritto.

Iuliano ha confermato che il responsabile della diversità del college avrebbe supervisionato un'indagine e eventuali azioni.

Non è stata presentata alcuna denuncia alla polizia locale da parte della famiglia della vittima fino al 9 settembre, come dichiarato dal capo della polizia di Gettysburg, Robert W. Glenny Jr. Secondo Glenny Jr., la vittima "è stata incoraggiata (dal college) a contattare le forze dell'ordine", ma ha scelto di far procedere i procedimenti disciplinari del college.

La famiglia ha dichiarato nella loro dichiarazione del 9 settembre che potrebbero optare per intentare azioni legali a livello locale, statale e federale. La scorsa settimana, hanno presentato reclami sia alla NAACP locale e statale che alla Pennsylvania Commission on Human Relations.

In risposta all'incidente, il college ha annunciato che gli studenti coinvolti non avrebbero partecipato alle attività della squadra di nuoto durante la revisione della condotta, secondo una dichiarazione condivisa con il giornale scolastico.

La famiglia della vittima ha affermato che il loro figlio è stato intervistato dallo staff di allenamento e successivamente escluso dalla squadra senza sospensione. La dichiarazione del college del 9 settembre non ha chiarito lo stato di alcun studente, compreso il

