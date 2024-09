- Un allenatore di vita catturato, accusato di rapimento e aggressione sessuale.

Il giudice Michael Haas ha parlato del "danno grave" inflitto alle vittime: ematomi cerebrali, grandi ecchimosi e denti saltati. Il tribunale regionale di Mosbach ha dichiarato colpevole un tedesco di 38 anni per aver abusato e aggredito otto persone, tra cui un uomo, nella sua casa a Walldürn, nel Baden-Württemberg, dal 2019 al 2022. L'uomo è stato condannato a undici anni e sei mesi di carcere per sequestro di persona, lesioni personali e violenza sessuale, ma non è stato ritenuto responsabile dei suoi atti più estremi a causa della sua dipendenza da droga causata da grave abuso di sostanze. La sentenza è ancora in attesa.

Secondo il giudice, il imputato offriva sessioni online e "sessioni di miglioramento personale" come "guida per la crescita personale" nella sua casa. "Non aveva alcuna formazione per farlo, ma è riuscito ad essere abbastanza popolare", ha detto il giudice. L'imputato aveva una visione misogina e una personalità manipolativa, con la convinzione che "l'uomo comanda e la donna fa ciò che le viene detto".

A partire dal 2019, il tedesco ha utilizzato il suo coaching per la crescita personale a Walldürn per-targetizzare le donne intenzionalmente. Ha apparentemente concordato con sua moglie di avere altre donne oltre a lei, e alcune donne si sono trasferite da lui, vivendo insieme come in una comune. Esigeva e riceveva favori sessuali in cambio del coaching.

L'imputato è diventato sempre più aggressivo con il tempo, iniziando a consumare droga nel 2020, inizialmente marijuana, poi LSD e cocaina. Suo fratello di 25 anni avrebbe apparentemente sostenuto i suoi crimini e avrebbe anche abusato sessualmente di donne. È stato condannato a tre anni per aver aiutato e incoraggiato il sequestro di persona e l'abuso sessuale.

Nel ottobre 2022, una vittima è riuscita a fare una chiamata d'emergenza. Quella notte, le autorità hanno perquisito la casa e hanno arrestato gli imputati. L'imputato principale è stato temporaneamente ricoverato in una struttura psichiatrica, ma è stato in custodia dal maggio 2023.

In Germania, "coach" non è un titolo protetto. Il gruppo di lavoro interministeriale sui culti e sui gruppi di crescita personale del Ministero della Cultura a Stoccarda rileva che non esiste un esame o una qualifica professionale per i coach. Chiunque può definirsi coach. "Il successo di un coach dipende anche dalla sua personalità e dall'aspetto", dice Mirijam Wiedemann del gruppo di lavoro. "Specialmente da quando c'è stata la pandemia, abbiamo visto una forte domanda nel campo del coaching personale o della vita. Le persone cercano supporto e guida per condurre una vita di successo e felice attraverso le offerte di coaching".

Il coaching professionale di solito avviene su un piano di parità, ma i sospetti coach di crescita personale spesso stabiliscono un "rapporto maestro-allievo", creando pretese universali e relazioni di dipendenza che possono anche portare all'isolamento dal precedente circolo sociale.

**Alexander Brungs, membro del consiglio dell'Associazione tedesca di coaching, scrive in un articolo per la rivista per imprenditori "Business Punk" che solo circa un quarto dei circa 50.000 coach in Germania hanno una qualifica riconosciuta. "Il resto sono

