Un albergo offre "capsule di piacere solitario" per uso individuale.

Intorno ad un terzo delle famiglie americane vive da sola, segnando un record storico. Questa tendenza è ancora più diffusa in Europa, con quasi la metà delle famiglie danesi occupate da individui solitari.

Le persone rimandano il matrimonio e hanno meno figli. Solo il 37% degli adulti americani tra i 25 e i 49 anni è sposato con figli, un calo significativo rispetto al 67% del 1970.

Le ricerche per viaggi solitari hanno registrato un aumento post-Covid, e i Millennial e la Generazione Z stanno guidando un boom nel mangiare fuori da soli, con più individui che mangiano fuori da soli che mai prima d'ora.

Il concetto di una fuga romantica o di un weekend piccante per uno, un tempo riservato alle coppie, sta guadagnando popolarità.

In riconoscimento del Mese della Consapevolezza della Salute Sessuale di settembre, il Walker Hotel Tribeca a New York ha introdotto un pacchetto "Solo Delight", principalmente per i recenti single.

Gli ospiti sono incoraggiati a utilizzare il loro soggiorno per riscoprire la loro sensualità personale.

Tuttavia, questo non riguarda il triste masturbazione in angusti cubicoli senza finestre in hotel capsule. Si tratta piuttosto di un'esperienza elevata che include servizi di lusso nelle camere di questo chic hotel boutique downtown Manhattan.

I vantaggi includono una bevanda adattogena Recess, pubblicizzata per ridurre lo stress e aumentare l'energia; gli adattogeni essendo una tendenza importante nel mercato delle bevande alcoliche senza alcol del 2024.

Ci sono anche oli profumati esotici, saponi premium della skincare Faberlune e un diario di crescita personale di Grow Into. Una raccolta di meditazioni incentrate sull'autoamore di Cacit Welness attende gli ospiti, insieme a un pass gratuito per la sauna al The Othership nel distretto di Flatiron.

Infine, un massaggiatore personale a forma di uovo del marchio di benessere sessuale Maude è incluso, suggerendo che questo pacchetto è rivolto principalmente alle consumatrici femminili.

L'onda del benessere

Le donne stanno effettivamente guidando la crescita dell'industria globale del benessere, con il mercato statunitense da $1,8 trilioni essere il più grande del mondo.

Nelle relazioni eterosessuali, le donne iniziano circa il 70% dei divorzi negli Stati Uniti.

A causa di fattori come la maggiore aspettativa di vita delle donne e gli uomini che si risposano dopo il divorzio o la vedovanza, le donne costituiscono principalmente la demografia delle case unifamiliari.

Un soggiorno nei Pod Self-Love del Walker Tribeca costa una bella cifra di $350, senza contare le spese per la cena. Tuttavia, dati che gli adulti senza figli rappresentano il 90% delle ricerche di hotel di Hotels.com per settembre, queste camere convenienti stanno attirando molti.

despite the financial burden, single Americans disproportionately bear the cost of what is colloquially known as the "single tax," paying more for rent, mortgages, and household bills.

Single travelers also incur additional expenses, such as the "single supplement" price increase when booking flights and cruises.

A recent breakup can leave your heart and wallet battered, with most Americans spending up to $20,000 on their divorce.

I vantaggi per la salute del "tempo per sé"

Che il tuo viaggio di scoperta personale inizi nell'elegante cornice di un hotel downtown o nella semplice comodità della tua camera da letto, il Walker Tribeca ha ragione con i numerosi benefici fisici e mentali di un po' di intimo "tempo per sé".

Gli orgasmi possono alleviare lo stress, migliorare l'umore, aiutare a dormire meglio, alleviare i crampi mestruali e addirittura potenziare il sistema immunitario.

Sono benefici per la salute cardiaca e riducono il rischio di cancro alla prostata negli uomini. Uno studio del 2004 pubblicato sul British Medical Journal ha rilevato che gli uomini con 21 o più orgasmi al mese avevano un rischio inferiore di cancro alla prostata rispetto a quelli con 4-7 orgasmi al mese.

Per le donne in menopausa, l'attività sessuale diventa sempre più cruciale. Uno studio del 2020 dell'Università College di Londra ha scoperto che le donne che facevano attività sessuale settimanalmente o mensilmente (da sole o non) erano meno probabili di entrare in menopausa precoce.

La masturbazione è la forma più sicura di attività sessuale, priva di rischi di gravidanza e infezioni sessualmente trasmissibili.

Un secolo fa, nel 1929, la scrittrice inglese Virginia Woolf suggerì che "Una stanza tutta per sé" era essenziale per le donne per esprimersi liberamente.

Se ottenere la solitudine per essere se stesse significa prenotare una camera "Solo Delight" a Tribeca, allora, per tutte le intentsi, approfittatene, signore.

Il boom dei viaggi solitari post-Covid ha portato molte persone a esplorare il mangiare da soli, con più individui che abbracciano questa pratica che mai prima d'ora. Dopo una rottura, alcune persone potrebbero optare per un viaggio solitario per ricaricarsi e trovare conforto.

Con l'aumento dell'industria globale del benessere, numerosi hotel, come il Walker Tribeca, stanno offrendo pacchetti specificamente progettati per i viaggiatori solitari, riconoscendo i benefici fisici e mentali del "tempo per sé".

