- Un agricoltore raccoglie verdure crocifere e cavoli durante l'ondata di caldo stagionale

Raccogliere Cavoli in Estate: Gottfried Gerken di Vechta raccoglie da tempo verdure invernali dai suoi campi. Questi ortaggi vengono consegnati ai consumatori come prodotti refrigerati. Gerken fornisce alla corporation Elo-Frost situata a Vechta-Landförden.

Cavolo senza Brina? Si presume generalmente che il cavolo prosperi nel freddo per sviluppare un sapore dolce e delicato. Tuttavia, secondo il Centro Federale di Informazione Agricola, la brina non è essenziale per il sapore, poiché le varietà moderne con foglie delicate e contenuto di zucchero elevato contengono meno composti amari.

Bassa Sassonia e Renania Settentrionale-Vestfalia come Principali Zone di Coltivazione

Normalmente, la stagione dei prodotti freschi inizia a tarda ottobre con il tempo più fresco e termina a marzo. In Bassa Sassonia, il cavolo è un piatto tipico d'inverno.

Nel 2023, sono state raccolte circa 20.500 tonnellate di cavolo in Germania, con il 75% provenienti dalle principali zone di coltivazione della Bassa Sassonia e della Renania Settentrionale-Vestfalia. La maggior parte del raccolto non appare sui mercati dei prodotti freschi, ma viene invece trasformata in conserve e prodotti surgelati.

Il cavolo di Gerken, spesso destinato alla trasformazione, può diventare altri tipi di verdure conservate se la domanda di prodotti freschi diminuisce. Despite the prominence of Bassa Sassonia and North Rhine-Westphalia in cabbage production, farmers in these regions also grow other winter vegetables to maintain landscape diversity.

Leggi anche: