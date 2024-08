Un agente di polizia di Essen è stato rimesso in servizio dopo presunte accuse di aggressione

A Mallorca, secondo i resoconti, un gruppo di turisti tedeschi, tra cui alcuni ufficiali di Essen, è stato coinvolto in una rissa con un tassista locale di 71 anni. Dopo una discussione, i turisti avrebbero aggredito fisicamente il conducente, lasciandolo ferito. Nonostante l'incidente, gli ufficiali continuano a svolgere i loro compiti a Essen, come confermato da un portavoce della polizia. Tuttavia, non è stato specificato se si trovano in pattuglia o nel reparto amministrativo. Le autorità spagnole non hanno ancora condiviso alcuna informazione ufficiale sull'incidente con Essen. In caso di conferma, i poliziotti tedeschi dovranno affrontare azioni disciplinari a Essen e un'eventuale indagine penale in Spagna è in corso.

Polizia di Essen: colleghi coinvolti nell'incidente di Mallorca

Secondo fonti dei media spagnoli, una disputa per un telefono smarrito ha portato a un'aggressione da parte di diversi turisti tedeschi, tra cui alcuni ufficiali di Essen, nei confronti di un tassista di 71 anni a Mallorca, che è stato ricoverato in ospedale. La polizia di Essen ha confermato che alcuni dei loro colleghi erano coinvolti in questo incidente. Tuttavia, l'autorità non ha ancora specificato se questi ufficiali sono trattati come testimoni o sospetti in Spagna.

L'incidente ha coinvolto tre uomini tedeschi di Essen, di 24, 26 e 27 anni, secondo quanto riportato dal quotidiano locale "Última Hora", che ha ottenuto un protocollo esclusivo dalla polizia locale. L'identità del quarto sospetto non è ancora stata chiarita. Secondo dpa, diversi ufficiali di Essen erano in vacanza insieme a Mallorca, con almeno due di loro sotto indagine come sospetti. Tutti sono tornati in Germania.

Le affermazioni dei media spagnoli sulla involvement della polizia nell'alterco hanno portato a richieste di indagine sulla violenza della polizia. Le azioni dei poliziotti tedeschi durante l'incidente a Mallorca potrebbero avere serie conseguenze, sia in Germania che in Spagna.

