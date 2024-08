Un agente di polizia dell'Arkansas fu licenziato dopo che un video lo ha catturato mentre picchiava un detenuto nel retro di una pattuglia.

Venerdì, il dipartimento ha dichiarato di essere stato informato di una lamentela riguardante un incidente che ha coinvolto un ufficiale della JPD avvenuto la sera precedente, come riportato in un post su Facebook.

"La natura grave della lamentela ha richiesto un'azione immediata. Dopo una revisione interna dell'incidente, è stato determinato che l'ufficiale coinvolto, Joseph Harris, avrebbe dovuto essere licenziato con effetto immediato," ha detto il post della polizia.

Il dipartimento ha affermato di "stare lavorando su questo il più velocemente possibile" e ha pubblicato un video dell'incidente sul suo canale YouTube.

Nel video, il detenuto viene visto con una cintura di sicurezza intorno al collo, apparentemente nel tentativo di strangolarsi nel veicolo in movimento.

La macchina si ferma e un ufficiale apre la porta e inizia a picchiare e colpire l'uomo in testa ripetutamente prima di rimuovere la cintura di sicurezza dal collo dell'uomo.

Il detenuto sembra inizialmente privo di sensi nel video quando un altro ufficiale gli chiede due volte se sta bene.

Il capo della polizia di Jonesboro, Rick Elliott, ha dichiarato alla CNN affiliate KAIT di aver contattato l'FBI, portando l'ufficio di Little Rock ad aprire un caso. Elliott ha anche inoltrato informazioni sull'incidente al procuratore distrettuale di Greene County, come riferito dall'outlet.

La CNN ha contattato l'ufficio del procuratore distrettuale di Greene County per un commento.

Harris ha già subito sanzioni da parte del dipartimento, tra cui una sospensione due anni fa per l'uso eccessivo della forza, secondo un report dell'AP. È anche imputato in un processo per morte impropria presentato a giugno per un detenuto che è morto nel carcere della contea di Craighead quest'anno, ha detto l'AP.

La CNN ha cercato di contattare Harris e si è messa in contatto con il sindacato della polizia per un commento, ma non ha ancora ricevuto risposta.

Il licenziamento arriva in un momento di maggiore attenzione su come i dipartimenti rispondono alla condotta illecita degli ufficiali, dopo la diffusione delle immagini delle telecamere del corpo che mostrano l'uccisione di Sonya Massey, una donna nera di 36 anni che aveva chiamato il 911 per chiedere aiuto e che è stata uccisa da un vicesceriffo nella sua casa in Illinois.

Il vicesceriffo, Sean Grayson, è stato licenziato dal dipartimento dello sceriffo della contea di Sangamon e ha pleaded not guilty a una accusa di omicidio di primo grado, ma la famiglia di Massey ha sollevato dubbi su come Grayson sia stato assunto in primo luogo, dati i suoi precedenti lavorativi problematici.

In un forum comunitario a Jonesboro organizzato dalla locale NAACP, Elliott ha assicurato alla folla di aver preso misure per garantire che Harris non possa più lavorare come ufficiale di polizia da nessuna parte, come riferito dall'outlet.

