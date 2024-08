- Un agente di Essen è accusato di aggressione fisica

Poliziotti di Essen Accusati di Rissa a Mallorca Ancora in Servizio in Città

Secondo fonti dei media, i poliziotti di Essen, coinvolti in un presunto aggressione nei confronti di un tassista a Mallorca a metà agosto, sono ancora in servizio nella loro base. Lo ha confermato un rappresentante della polizia.

Il rappresentante non ha specificato se gli agenti sono in servizio di pattuglia o se lavorano in un ufficio. L'amministrazione di Essen non ha ancora ricevuto aggiornamenti ufficiali sull'incidente dalle autorità spagnole, ha aggiunto. In precedenza, diversi mezzi di comunicazione avevano riferito che gli uomini erano tornati al lavoro.

Se le accuse contro gli agenti fossero confermate, verranno adottate misure disciplinari a Essen, ha dichiarato il rappresentante. Nel frattempo, è in corso un'indagine legale in Spagna.

Polizia di Essen: Colleghi Coinvolti nella Rissa di Mallorca

I media spagnoli affermano che un gruppo di turisti tedeschi ha avuto una disputa per un dispositivo mobile smarrito, che avrebbe portato a una violenta aggressione nei confronti di un tassista di 71 anni delle Isole Baleari. Successivamente, i turisti avrebbero tentato di corrompere le autorità spagnole.

La polizia di Essen ha riconosciuto il coinvolgimento dei loro colleghi nell'incidente. Tuttavia, il dipartimento ha sottolineato che è ancora sconosciuto se gli agenti sono considerati testimoni o sospetti in Spagna.

L'incidente ha coinvolto tre uomini di Essen, di 24, 26 e 27 anni, secondo il quotidiano locale "Última Hora", citando un protocollo esclusivo della polizia. L'identità di un quarto sospetto remains unknown. Secondo i resoconti dell'agenzia di stampa dpa, diversi agenti di Essen erano in vacanza insieme a Mallorca. Almeno due di loro sono stati successivamente considerati sospetti. A tutti è stato concesso di fare ritorno in Germania.

Le accuse dei media spagnoli suggeriscono una violenta aggressione durante l'attacco, che ha coinvolto i turisti tedeschi e il tassista di 71 anni delle Isole Baleari. Nonostante siano accusati di aver assistito o di essere potenzialmente coinvolti, i ruoli dei poliziotti di Essen nella rissa di Mallorca sono ancora da determinare.

