- Un agente delle forze dell'ordine minacciato con un'arma da fuoco è stato arrestato per interrogarlo.

Dopo aver presumibilmente puntato un'arma carica contro gli ufficiali delle forze dell'ordine nel parcheggio del centro commerciale di Groß-Gerau, un 65enne si trova attualmente in detenzione. Un mandato di arresto è stato emesso nei suoi confronti domenica, con l'accusa di resistenza all'arresto, minacce e violazione delle norme sulle armi, come dichiarato da un portavoce della procura di Darmstadt. Data la sua situazione abitativa precaria, è stato posto in custodia a causa del rischio di fuga.

Le ragioni del comportamento aggressivo dell'uomo anziano sono ancora sconosciute, secondo la procura. Non ha ancora rilasciato dichiarazioni e gli è stato assegnato un avvocato.

Tiri di arma da fuoco contro i pneumatici dell'automezzo

Il 65enne è stato segnalato per aver minacciato gli agenti delle forze dell'ordine con un'arma nel parcheggio affollato di un centro commerciale sabato sera. In seguito, ha tentato di fuggire in un camper. Per fermarlo, gli agenti hanno sparato diversi colpi contro i pneumatici del veicolo, secondo la polizia e la procura. Alla fine, è stato arrestato.

In precedenza, la sua presenza era stata segnalata a una pattuglia di polizia da una segnalazione secondo cui lasciava libero il suo cane nel parcheggio. Nel tentativo di avvicinarlo, ha improvvisamente minacciato gli agenti con l'arma. Durante l'arresto, due agenti di polizia hanno riportato lievi ferite, secondo i resoconti. L'arma, completamente carica, è stata confiscata.

