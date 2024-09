- Un agente della polizia subisce ferite durante un alterco fisico tra due sorelle.

A Offenburg, durante una lite in famiglia, un ufficiale ha subito ferite. Dopo l'incidente, l'ufficiale non è stato in grado di svolgere i propri compiti, come riportato nel rapporto di polizia. Un individuo di 21 anni è sospettato di aver scatenato l'aggressione e di aver inflitto ferite all'ufficiale. I primi resoconti hanno suggerito una discussione verbale tra una giovane ragazza e un adulto più anziano tra i fratelli durante un sabato. I dettagli della disputa e l'età dei fratelli coinvolti sono rimasti sconosciuti, secondo il portavoce della polizia.

Al loro arrivo, si è detto che la ragazza di una delle sorelle abbia tentato di intervenire. Il suo intervento avrebbe ostacolato il lavoro degli ufficiali, portando a un avvertimento. Il 21enne avrebbe poi aggredito e ferito un ufficiale, minacciato e insultato gli altri. La polizia sta ora indagando su accuse di lesioni personali e aggressione ai danni di un pubblico ufficiale. Inoltre, si dice che una delle sorelle abbia utilizzato spray al pepe. Successivi reclami da parte dei residenti hanno segnalato irritazione agli occhi e al sistema respiratorio.

Le indagini della polizia hanno rivelato che lo spray al pepe utilizzato aveva una percentuale di grasso, per peso, non superiore all'1%, in conformità con le norme legali.

