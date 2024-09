Un agente della polizia spara a un giudice americano.

In generale, le autorità nei piccoli paesi degli Stati Uniti tendono ad essere in linea con la legge. Tuttavia, un incidente sfortunato si è verificato in una città del Kentucky, dove un giudice ha trovato la morte in uno scontro a fuoco in un tribunale. Il principale sospettato è nessuno meno che lo sceriffo locale, come riferito dalla polizia. Il governatore Andy Beshear ha confermato che lo sparatoria mortale è avvenuta nell'ufficio del giudice a Whitesburg. I primi rapporti suggeriscono una disputa come causa alla base, secondo le dichiarazioni della polizia. Il giudice Kevin Mullins, 54 anni, è stato colpito più volte da colpi d'arma da fuoco e è morto sul posto.

Lo sceriffo, 43 anni, si è arreso alle autorità senza opporre resistenza, secondo quanto affermato dalla polizia. L'indagine è in corso e dovrà rispondere dell'accusa di omicidio. Non è ancora chiaro se l'arma utilizzata nel crimine fosse la sua arma di servizio.

La polizia non ha ancora rivelato i dettagli della disputa che ha scatenato lo sparatoria, e il movente è ancora sotto indagine, ha dichiarato Matt Gayheart, un ufficiale della Kentucky State Police, a WJHL. Ha sottolineato che si è trattato di un incidente isolato. "Stiamo ancora cercando di capire gli elementi che hanno portato allo sparatoria e gli eventi che lo hanno preceduto", ha detto Gayheart.

Chiusura del tribunale

Beshear ha espresso i suoi pensieri sui social media, dicendo: "Questo mondo ha troppa violenza e spero in un futuro migliore". Il procuratore generale del Kentucky, Russell Coleman, ha annunciato che il suo ufficio collaborerà con un procuratore locale come procuratore speciale in questo caso. L'incidente è avvenuto nella corte distrettuale di Letcher County, causando la chiusura immediata per il resto della giornata.

Mullins aveva prestato servizio come giudice distrettuale per la 47ª corte distrettuale del Kentucky, che copre la contea di Letcher, dal suo incarico da parte di Beshear nel 2009. Il principale procuratore distrettuale, Matt Butler, ha espresso le sue condoglianze e si è astenuto dal partecipare all'indagine sullo sparatoria a causa dei suoi legami personali con Mullins.

Il governatore ha chiesto giustizia in questo tragico evento, e il procuratore generale del Kentucky ha impegnato il suo ufficio per cercare la verità come procuratore speciale. Nonostante la chiusura del tribunale, l'indagine sulla disputa e il movente dietro lo sparatoria continua, con Matt Gayheart a capo degli sforzi per comprendere tutti gli elementi coinvolti.

