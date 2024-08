- Un agente della polizia è stato riconosciuto colpevole di aver usato un'arma da fuoco in servizio.

Un poliziotto di 28 anni si è trovato in guai seri dopo che il tribunale regionale di Augusta ha emesso una sentenza per aver sparato contro un veicolo della polizia durante una battaglia con l'acqua usando la sua arma di servizio. Il giudice ha emesso una condanna sospesa di un anno e otto mesi per aver causato lesioni personali e danni alla proprietà durante il servizio.

Il proiettile è passato vicino a colpire un collega all'interno dell'autobus e ha rotto un finestrino. Quattro ufficiali a bordo hanno subito traumi a causa del rumore eccessivo.

L'ufficiale ha dichiarato di non poter spiegare le sue azioni, inizialmente suggerendo che potesse essere stato un riflesso dovuto ai numerosi esercizi di tiro durante l'addestramento. Tuttavia, il tribunale non è stato convinto e ha sostenuto l'argomento della procura.

Rischio di perdere il distintivo da poliziotto

La difesa ha sostenuto una condanna sospesa inferiore a un anno, e avevano un valido punto. Se la sentenza viene confermata, il giovane ufficiale vedrà il suo status di poliziotto revocato, impedendogli di continuare la sua carriera nelle forze dell'ordine.

Se la sentenza supera un anno, il licenziamento automatico dalle forze dell'ordine è obbligatorio, come ha spiegato un rappresentante del tribunale. Se è inferiore a un anno, c'è ancora spazio per la trattativa in diritto amministrativo e la possibilità di mantenere il lavoro, anche se teoricamente.

La decisione non è ancora definitiva. La procura e la difesa hanno una settimana per presentare un appello.

