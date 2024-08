- Un agente della polizia è stato minacciato con un'arma.

In un affollato parcheggio di un centro commerciale un sabato sera, un individuo di 65 anni ha avuto un incontro con le forze dell'ordine. Ha esibito un'arma da fuoco, creando una situazione tesa, e poi ha tentato di fuggire in un camper. Per fermare la sua fuga, gli ufficiali hanno mirato e sparato contro i pneumatici del veicolo. Alla fine, sono riusciti a catturarlo.

Prima di questo incidente, il cittadino anziano aveva attirato l'attenzione degli ufficiali in pattuglia a causa del suo cane che vagabondava liberamente nel parcheggio. Nel corso dell'arresto, sia l'uomo che due dei poliziotti hanno riportato ferite lievi. L'arma è stata efficacemente sequestrata dalle autorità.

Gli ufficiali in pattuglia si sono avvicinati al cittadino anziano a causa del suo cane, ma lui ha risposto puntando l'arma contro di loro. Dopo l'incidente, la polizia ha condotto un'indagine approfondita e ha confiscato l'arma come prova.

