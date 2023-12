Un aereo rimbalza lungo la pista di Heathrow durante la tempesta Gerrit

Ha creato scompiglio nell'aviazione, con voli cancellati in tutti i Paesi. Le limitazioni del traffico aereo hanno causato forti ritardi a Heathrow e cancellazioni di voli in tutto il Regno Unito, compresi Manchester e Glasgow. La compagnia di bandiera britannica British Airways ha cancellato 13 voli a causa del maltempo. In Irlanda, l'aeroporto di Dublino è rimasto indenne, ma a Cork sono state effettuate quattro deviazioni verso Dublino e Shannon.

Gli aerei che sono riusciti a decollare hanno affrontato un destino altrettanto difficile: cercare di atterrare nella tempesta.

Un volo dell'American Airlines è stato ripreso durante un atterraggio particolarmente accidentato a Heathrow il 27 dicembre.

Il Boeing 777, proveniente da Los Angeles, è stato visto traballare da un lato all'altro mentre scendeva, rovesciandosi brevemente verso sinistra, prima di sembrare rimbalzare o fare "bunny hop" sulla pista prima di attaccarsi alla terra ferma e rallentare.

L'atterraggio "folle" è stato filmato da Jerry Dyer, proprietario di Big Jet TV, che organizza regolarmente livestream negli aeroporti di tutto il mondo per seguire i voli in arrivo e che ha un debole per il maltempo.

Dyer ha dichiarato alla CNN nel 2022 di essere attratto dalla "battaglia" tra uomo e natura durante una tempesta in un aeroporto.

"Ogni volta che c'è vento o tempesta, sono sempre a Heathrow", ha detto all'epoca.

"È molto più emozionante da guardare che non gli aerei che atterrano e toccano terra e tutto il resto. È la battaglia, non è vero? Sono le forze della natura contro un tubo in lega con le ali che abbiamo costruito e che dobbiamo controllare fino a terra con i venti di Madre Natura".

"È una cosa fantastica da guardare".

Il suo livestream della tempesta Eunice nel 2022, in cui gli aerei hanno lottato per atterrare a Heathrow nonostante i venti a 122 miglia orarie che hanno colpito il Regno Unito, ha affascinato l'intero Paese.

Mercoledì sono state segnalate più di 200 raffiche di vento forte in tutta la Gran Bretagna e l'Irlanda, con un possibile avvistamento di un tornado a Stalybridge, Greater Manchester. Secondo l'European Storm Forecast Experiment (ESTOFEX), una minaccia di livello 2 o 3 per una forte tempesta è rimasta per l'Irlanda sud-orientale e il Regno Unito centro-occidentale fino alle prime ore di giovedì mattina.

Trasmettendo in streaming il volo dell'AA, il commento di Dyer, notoriamente entusiasta, ha notato il "vortice" d'aria intorno alle ali all'arrivo, prima di lamentarsi "oh, smettila, smettila" mentre l'aereo rimbalzava sulla pista.

"Come abbia fatto a non fare un giro non ne ho idea", ha commentato.

Nonostante le condizioni, il volo AA134, partito da Los Angeles il 26 dicembre, è atterrato con un solo minuto di ritardo, alle 11.41 del 27 dicembre, secondo il tracker di voli FlightRadar.

È poi decollato di nuovo circa due ore dopo, diretto a Dallas, dove è atterrato in anticipo. Fortunatamente con un equipaggio diverso.

Fonte: edition.cnn.com