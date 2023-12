Un aereo pionieristico del 1919 torna nel 21° secolo

Lo Junkers F13 è stato il primo aereo da trasporto interamente metallico al mondo, progettato subito dopo la prima guerra mondiale dall'imprenditore e uomo d'affari tedesco Hugo Junkers. Utilizzando l'innovativa lega di alluminio Duralumin, il design monoplano ad ala bassa a sbalzo e la fusoliera in metallo dell'F13 fecero scalpore nel 1919, l'epoca dei biplani e dei triplani in tessuto e legno.

Il suo stile slanciato anticipava le linee del moderno aereo di linea.

Cabina passeggeri riscaldata

L'F13 presentava un'altra innovazione che lo rese il preferito dalle compagnie aeree di tutto il mondo: una cabina passeggeri chiusa e riscaldata che ospitava fino a quattro passeggeri in un relativo comfort, almeno per gli standard dell'epoca.

I piloti dovevano accontentarsi di una cabina di pilotaggio aperta - procedura normale per l'epoca - poiché si affidavano interamente alla navigazione a vista per arrivare a destinazione.

L'F13 era così popolare che, nonostante l'abbondanza di ex aerei militari a basso costo negli anni immediatamente successivi alla guerra, Junkers si ritagliò una quota di mercato significativa per il suo nuovo modello nella fiorente industria aerea. A metà degli anni Venti, non meno del 40% delle rotte aeree commerciali a livello globale erano servite dagli F13.

Hugo Junkers creò addirittura una propria compagnia aerea, la Junkers Luftverkehr, che sarebbe poi confluita nella compagnia di bandiera tedesca Lufthansa, per promuovere e vendere l'F13.

Il ritorno dell'F13

L'ultimo F13 commerciale è stato ritirato in Brasile nel 1951.

Ora l'aereo d'epoca è tornato, grazie a una collaborazione tra il produttore di valigie di lusso RIMOWA di Colonia e la compagnia aerea svizzera Ju-Air. Come Junkers, RIMOWA è stata pioniera nell'uso del Duralumin e i suoi prodotti presentano ancora oggi il caratteristico guscio esterno ondulato, che ricorda gli aerei di linea degli anni Venti e Trenta.

L'idea di riportare nei cieli questa meraviglia della produzione aeronautica è nata nel 2009, quando l'Associazione tedesca degli amici degli aerei storici(Verein der Freunde historischer Luftfahrzeuge) è stata costretta a mettere a terra il suo storico Ju52.

La costruzione

Come sostituto è stato proposto lo Junkers F13. Tuttavia, far decollare nuovamente un aereo del 1919 non è un'impresa facile. Nei musei di tutto il mondo sono rimasti solo cinque F13, nessuno dei quali è in grado di volare.

Il team ha quindi deciso di costruire una replica esatta dell'F13 da zero, utilizzando vecchi progetti. Ci sono voluti quattro anni di ricerche prima di poter iniziare la costruzione.

Trovare gli specialisti

Non solo i progetti erano incompleti, ma era necessario trovare talenti qualificati e riunire un gruppo di aziende altamente specializzate che potessero occuparsi della costruzione della cellula, del restauro e della manutenzione della centrale elettrica e dell'ingegneria.

Le comunità aeronautiche svizzere e tedesche e diversi musei europei e americani si sono mobilitati per aiutare il progetto.

In una struttura tecnica di Oberndorf, ai margini della Foresta Nera tedesca, un team diretto da Dominik Kaelin, di Kaelin AeroTechnologies, ha dedicato più di 9.000 ore di lavoro per costruire a mano la cellula e le ali.

Questa volta l'F13 ha i freni

Il nuovo F13 è realizzato in Duralumin ondulato, proprio come l'originale.

Le uniche concessioni alle moderne tecniche di costruzione degli aerei sono state quelle necessarie per ottenere un moderno certificato di aeronavigabilità, come l'aggiunta dei freni e del ruotino di coda.

Dieter Morszeck, amministratore delegato di Rimowa e forza trainante del progetto, afferma che trovare un motore adatto è stata un'altra sfida importante.

"La prima serie dello Junkers F13 era alimentata da motori di fila, che oggi sono molto rari. Le versioni successive dell'F13 erano dotate di motori radiali; pertanto abbiamo scelto di alimentare la riproduzione con un motore Pratt & Whitney R-985".

Una volta terminata, la cellula è stata trasportata in un container a 140 chilometri a sud fino alla sua nuova casa a Duebendorf, in Svizzera.

Volo inaugurale

È qui che ha ricevuto gli ultimi ritocchi ed è da qui che l'operatore locale Ju-Air effettuerà tour turistici.

Gli orari, le frequenze e le rotte di questi voli sono ancora in fase di definizione, ma i voli dell'F13 sono già disponibili per il pre-ordine su rimowa-f13.com.

Il volo inaugurale avrà luogo a marzo di quest'anno. Per ulteriore vanto, l'F13 Junkers è più vecchio di qualsiasi altra compagnia aerea attualmente in funzione nel mondo. Ha debuttato nel giugno 1919, precedendo di qualche mese la fondazione delle compagnie aeree KLM e Avianca.

In un momento in cui i viaggiatori desiderano il fascino che un tempo era associato ai viaggi aerei e le compagnie aeree stanno riportando nei cieli le loro livree storiche, questa è la chicca per gli appassionati di volo retrò.

