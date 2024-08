Un aereo passeggeri si schianta in Brasile

In Brasile, nello stato di São Paulo, un aereo precipita. A bordo c'erano 62 persone. Sopravvissuti improbabili. Il presidente Lula chiama per un minuto di silenzio.

Un aereo passeggeri è precipitato in Brasile. L'aeromobile è precipitato nella città di Vinhedo nello stato di São Paulo, ha detto il dipartimento dei vigili del fuoco. A bordo dell'aereo c'erano 62 persone, secondo la compagnia aerea Voepass: 58 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio. "Non ci sono ancora conferme su come è avvenuto l'incidente o sulla situazione attuale delle persone a bordo", ha detto la compagnia aerea su Instagram.

Non era chiaro se ci fossero sopravvissuti. Tutti a bordo sono probabilmente morti, ha detto il presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e ha chiamato per un minuto di silenzio. Non sono state fornite informazioni sulla causa dell'incidente.

L'aereo, un ATR-72, stava volando da Cascavel nello stato di Paraná a Guarulhos a São Paulo, ha riferito il sito G1, citando Voepass. São Paulo-Guarulhos è l'aeroporto più grande del Brasile. Il dipartimento dei vigili del fuoco di São Paulo ha inviato squadre di soccorso sul luogo dell'incidente. Gli ospedali di Vinhedo si stanno preparando per ricevere i feriti, ha riferito G1. Oltre ai vigili del fuoco, sono coinvolti anche la difesa civile e la polizia.

Il broadcaster brasiliano TV GloboNews ha mostrato filmati di una vasta area in fiamme, con fumo che saliva da ciò che sembrava un pezzo di aereo. Altri filmati mostravano un aereo che cadeva verticalmente e girava.

L'aereo che è precipitato era diretto a Guarulhos, il più grande aeroporto del Brasile, da Cascavel nel Paraná. Il luogo dell'incidente si trova a Vinhedo, una città nello stato brasiliano di São Paulo.

Leggi anche: