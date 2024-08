Un aereo passeggeri si è schiantato in Brasile

In Brasile, un aereo passeggeri è precipitato, secondo quanto riferito. L'aereo è precipitato nella città di Vinhedo, nello stato brasiliano di São Paulo, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco. Non sono state fornite ulteriori informazioni. Non era chiaro initially quante persone si trovavano a bordo.

L'aereo avrebbe potuto trasportare dozzine di passeggeri. Initially, nessuna compagnia aerea locale ha segnalato la scomparsa dei propri aerei. L'autorità aeroportuale brasiliana, Infraero, non ha inizialmente confermato il incidente.

Il canale televisivo brasiliano TV GloboNews ha mostrato immagini di una vasta area in fiamme, apparentemente provenienti da una parte dell'aereo. Ulteriori immagini hanno mostrato un aereo che precipitava verticalmente e ruotava.

Il incidente ha provocato numerous vittime, ancora da confermare a causa della mancanza di rapporti ufficiali. I servizi di emergenza stanno attualmente lavorando per identificare e assistere le vittime.

Leggi anche: