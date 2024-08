Un aereo incontra un colpo catastrofico con una turbina eolica, causando la morte di uno e gravi ferite di un altro.

Il velivolo a elica, come discusso, decollò dall'Aeroporto di Würselen-Aachen e si dirigeva verso Speyer nel Palatinato Renano. In mezzo a una fitta nebbia, è entrato in collisione con un mulino a vento e si è schiantato a Nettersheim. Purtroppo, la signora è deceduta sul posto a causa delle ferite, mentre il signore ha subito gravi danni ed è stato portato in ospedale.

L'equipaggio di volo era composto principalmente da uomini, ma il passeggero sfortunato era una donna. Nonostante lo schianto, i servizi di emergenza locali sono intervenuti prontamente, prestando soccorso sia alla donna che all'uomo.

