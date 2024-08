- Un aereo di modeste dimensioni incontra un sfortunato destino nelle alte cime alpine austriache.

Nelle Alpi occidentali austriache, un aereo compatto ha avuto un incidente sfortunato. Secondo i primi rapporti, il pilota, probabilmente italiano, si trovava a bordo al momento dello schianto, come dichiarato da un ufficiale di polizia del Vorarlberg alla Deutsche Presse-Agentur. L'incidente è avvenuto vicino al comune di Brand.

Le operazioni di soccorso per il vittima dello schianto sono state ostacolate dalle fitte nuvole. Né gli elicotteri né i droni sono potuti decollare. Secondo Christian Gantner, Governatore provinciale della sicurezza del Vorarlberg, l'aereo era probabilmente partito da Genova, in Italia, con destinazione Straubing, in Baviera.

Alcune persone nella zona della Brüggele Alpe hanno riferito di aver sentito un aereo e poi un forte rumore. Il rappresentante della polizia ha rivelato che in quel momento c'era anche una fitta nebbia. È stata avviata un'operazione di recupero con circa 200 persone coinvolte, ma finora sono state trovati solo alcuni detriti sparsi. Il luogo esatto dello schianto con la cabina dei passeggeri non è ancora stato trovato. Le ricerche riprenderanno martedì, ha detto il portavoce.

