Un aereo Delta atterra con il carrello alzato all'aeroporto di Charlotte

L'incidente non ha provocato feriti, ma la pista è stata chiusa mentre gli equipaggi dell'aeroporto lavoravano per rimuovere l'aereo dalla pista, ha comunicato l'aeroporto di CLT in un post su Facebook.

Il volo, operato con un Boeing 717, è partito da Atlanta intorno alle 7:25, secondo una dichiarazione di Delta. A bordo c'erano 96 clienti, due piloti e tre assistenti di volo.

"Mentre si avvicinava a CLT, i piloti hanno ricevuto l'indicazione 'nose gear unsafe'. L'equipaggio ha iniziato una procedura di mancato avvicinamento per approfondire l'indicazione", ha dichiarato Delta in un post sul suo sito web.

La compagnia aerea ha dichiarato che, secondo le prime informazioni, l'equipaggio ha volato vicino alla torre di controllo del traffico aereo di Charlotte in modo che i controllori del traffico aereo potessero ispezionare visivamente l'aereo. L'osservazione ha indicato che le porte del carrello d'atterraggio erano aperte, ma il carrello stesso non si era abbassato.

L'aereo è atterrato alle 8:58 a Charlotte con il carrello alzato, ha dichiarato Delta.

La pista è rimasta chiusa per la maggior parte della giornata. Intorno alle 19:00 l'aeroporto ha annunciato sul suo sito web che l'aereo era stato rimosso dalla pista 18R/36L e che la pista era stata ispezionata.

"La pista è ora aperta. Si prega di continuare a controllare con la propria compagnia aerea lo stato aggiornato dei voli", ha dichiarato l'aeroporto.

È stato un atterraggio tranquillo

I piloti e l'equipaggio a bordo si sono dimostrati "calmi e tranquilli" durante l'atterraggio di emergenza di mercoledì mattina, ha dichiarato il passeggero Chris Skotarczak.

"L'equipaggio si è fatto avanti e ha iniziato a ripassare tutte le procedure e i protocolli di sicurezza per le emergenze", ha detto Skotarczak.

"Potevo vedere l'ombra dell'aereo e ho potuto constatare che non c'era il carrello del naso abbassato. Abbiamo riaccelerato, poi abbiamo girato un paio di volte e infine siamo atterrati. L'atterraggio è stato tranquillo e i piloti e l'equipaggio sono stati fantastici. In cabina c'era calma e tranquillità e tutti sono rimasti calmi".

"Niente è più importante della sicurezza dei nostri clienti e delle nostre persone", ha dichiarato Delta in un comunicato alla CNN. "Anche se si tratta di un evento raro, gli equipaggi di volo Delta si addestrano ampiamente per gestire in sicurezza molti scenari e il volo 1092 è atterrato in sicurezza senza riportare ferite. Ci scusiamo con i nostri clienti per l'esperienza vissuta".

Tutti i passeggeri sono stati fatti scendere dall'aereo e portati al terminal.

Un portavoce dell'aeroporto ha dichiarato alla CNN che alcuni voli Delta hanno subito ritardi a causa dell'incidente.

La FAA ha dichiarato che le altre due piste dell'aeroporto sono rimaste aperte mentre quella interessata è stata chiusa.

La FAA indagherà sul motivo per cui il carrello non si è abbassato durante l'atterraggio. Anche il National Transportation Safety Board sta indagando.

Pete Muntean, Jamiel Lynch e Caroll Alvarado della CNN hanno contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com