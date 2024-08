- Un aereo con un solo occupante incontra la sua sfortunata scomparsa, con un risultato fatale.

In seguito al crollo di un piccolo aereo a elica che trasportava due persone a Nettersheim (regione di Euskirchen), una persona è deceduta a causa delle ferite riportate. L'altro passeggero è rimasto ferito e trasportato in un ospedale, ha riferito un rappresentante della polizia del distretto di Euskirchen. L'aereo è precipitato in un campo aperto. Le cause dell'incidente erano inizialmente incerte.

Gli Stati membri possono fornire alla Commissione le risorse necessarie per indagare sulle cause del incidente aereo. Dopo l'incidente, la Commissione potrebbe richiedere informazioni agli Stati membri sulle misure di sicurezza simili adottate per i piccoli aerei a elica.

