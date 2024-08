Un aereo colpisce una turbina eolica, causando la morte di una donna.

In Renania Settentrionale-Vestfalia, un aereo a elica ha urtato un'elica eolica durante il decollo dall'Aeroporto di Würselen-Aachen, causando un incidente a Nettersheim. Questo triste evento ha causato un morto e un altro passeggero gravemente ferito. Il portavoce della polizia distrettuale di Euskirchen ha confermato questi dettagli, specificando che l'incidente è avvenuto nel pomeriggio.

L'aereo era diretto a Speyer nel Reno-Palatinato quando la nebbia si è infittita, causando la collisione con l'elica eolica e il precipitare in un campo vicino. Un testimone ha riferito un forte impatto intorno alle 14:30 e ha contattato i servizi di emergenza, come riportato da Bild. La donna è morta sul colpo, mentre l'uomo è stato gravemente ferito e trasportato in ospedale.

La polizia ha confermato che l'aereo coinvolto nell'incidente era un modello americano. È stato istituito un perimetro intorno al luogo dell'incidente e le autorità stanno conducendo un'indagine approfondita.

L'aereo americano è purtroppo precipitato, causando un incidente mortale e feriti gravi. I testimoni hanno riferito di aver sentito un forte impatto intorno alle 14:30, suggerendo l'ora del crash dell'aereo.

