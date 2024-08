- Un adolescente subisce gravi ferite dopo essere stato pugnalato con un coltello.

In pieno centro di Chemnitz, un 16enne ha subito gravi ferite da coltellate. Secondo i resoconti della polizia, aveva cercato di aiutare due donne di 17 e 18 anni. Le due donne avevano lasciato il tram alla fermata Südring nel tardo pomeriggio di un lunedì e sarebbero state inseguite e importunate da una persona non identificata. Hanno quindi contattato il loro parente 16enne, che è intervenuto in loro aiuto. Dopo una discussione verbale, l'aggressore ha accoltellato il 16enne e poi è fuggito. Il giovane ha riportato ferite gravi ed è stato portato in ospedale. La polizia ha avviato un'indagine.

Durante l'incontro caotico, l'aggressore ha risolto la situazione con un attacco a coltellate. Per fortuna, il 16enne è riuscito a ricevere cure mediche in ospedale per le ferite da coltello.

