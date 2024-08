- Un adolescente sotto copertura che investiga segretamente sul costume da bagno di Pamela Anderson durante Baywatch.

Da oltre vent'anni dalla fine della leggendaria serie "Baywatch", i fan possono rallegrarsi per un ricongiungimento degli attori della squadra di bagnini di Malibu. A 52 anni, l'attrice Nicole Eggert, famosa per aver interpretato Summer Quinn per due stagioni, ha prodotto una nuova serie intitolata "After Baywatch: Sun's Moment" - disponibile su Hulu negli Stati Uniti. Questa serie presenta oltre 35 membri del cast di un tempo che riflettono sulle loro esperienze sul set. Uno di questi membri del cast, Jeremy Jackson a 43 anni, fa esplodere rivelazioni scioccanti.

Le strane imprese di Jackson

A dieci anni, Jackson è entrato a far parte del cast di "Baywatch" come figlio del personaggio di David Hasselhoff (72), Mitch Buchannon. Crescere accanto a simboli sessuali come Pamela Anderson (57) e Carmen Electra (52) sul set ha portato a qualche comportamento strano alimentato dagli ormoni dell'adolescenza.

Nella nuova miniserie, Jackson confessa di essere entrato di nascosto nei rimorchi delle sue colleghe femminili e di aver annusato i loro costumi da bagno usati, come riportato da "Page Six". "Crescere a 'Baywatch' è stato un tormento", dice nel documentario. "Ero troppo giovane per dormire con le ragazze, ma abbastanza grande per desiderarle". Aggiunge candidamente: "Così, spesso entravo negli spogliatoi delle donne dopo la loro giornata e prendevo i loro costumi da bagno sporchi". Eggert era in particolare la sua fissazione.

La lotta contro la dipendenza

Jackson ha anche lottato contro la dipendenza dalle droghe negli ultimi anni della serie, dal 1998 al 1999, finendo per diventare dipendente dalla metanfetamina. "Una volta, David Hasselhoff mi ha chiesto: 'Fumi erba o roba del genere?' Mi sono chiesto: 'Pensano che io fumi erba?' Non potevo dirgli la verità", ricorda. Ora, rivela la sua verità: "Se sei stato senza dormire per cinque giorni, hai fumato metanfetamina e poi qualcuno ti chiede: 'Stai bene?' è l'esperienza più tremenda".

Droghe e guai legali

Nel 1999, la serie è finita, ma non per Jackson. È stato arrestato per reati legati alle droghe e ha trascorso 90 giorni in prigione. In seguito, si è iscritto a un programma di disintossicazione.

Non era pulito, però. Nel 2005 è stato arrestato per aver allestito un laboratorio di metanfetamina nella sua casa. Qualche anno dopo, nel 2015, è stato arrestato di nuovo, questa volta per aver ferito un uomo a Los Angeles.

La popolare serie televisiva "Baywatch" è andata in onda dal 1989 al 2001, raccontando una squadra di bagnini che salvavano i bagnanti e risolvevano le loro complicazioni sentimentali. "After Baywatch: Sun's Moment" raccoglie i momenti migliori della serie e i segreti dietro le quinte. Co-prodotta dall'attrice di "Baywatch" Eggert, che ha annunciato la sua diagnosi di cancro al seno in dicembre 2023. Attualmente, l'attrice si sta riprendendo bene, come ha rivelato su "People" magazine. Oltre ai suoi figli, la serie documentaria è stata un'ottima distrazione per lei.

Jackson racconta che la sua fissazione per i costumi da bagno sporchi delle sue colleghe, inclusa Eggert, è iniziata durante il suo periodo a "Baywatch".

Nonostante abbia scontato la pena in prigione per i reati legati alle droghe e aver allestito un laboratorio di metanfetamina a casa sua, Jackson continua a lottare con la dipendenza e è stato arrestato più volte.

Leggi anche: