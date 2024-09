Un adolescente ha una tragica morte dopo essere caduto da un'altezza imponente di 40 metri.

Un giovane scala una barriera di sicurezza in un punto panoramico nella zona del Harz, con l'intenzione di scattare una foto, ma perde l'equilibrio e cade per più di 40 metri.

Una tragedia si è verificata alla Danza delle Streghe vicino a Thale, Harz, dove un 17enne ha perso la vita dopo essere caduto da una piattaforma di osservazione pubblica per circa 40 metri. Il medico locale presente sul posto, inviato dal servizio di soccorso in montagna, ha potuto solo confermare la morte del teenager, come confermato dalla polizia di Halberstadt.

Stando alle informazioni attuali, il teenager ha scalato la barriera di sicurezza della piattaforma intorno alle 15 di domenica. Testimoni oculari hanno segnalato l'incidente e chiamato i servizi di emergenza. Secondo i resoconti di Mitteldeutsche Zeitung e Volksstimme, il teenager si trovava in compagnia di diversi amici al momento dell'incidente.

Il corpo del giovane è stato recuperato con l'ausilio di un elicottero della polizia. Le autorità hanno classificato l'incidente come un incidente. Le circostanze esatte che hanno portato alla caduta sono ancora in corso di indagine.

L'incidente alla Danza delle Streghe è stato effettivamente tragico, con la morte del teenager. Nonostante gli sforzi dei testimoni e dei servizi di emergenza, il tentativo del giovane di scattare una foto è finito tragicamente.

