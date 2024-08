- Un adolescente ha presumibilmente pugnalato un uomo.

Un teenager è sospettato di aver gravemente ferito un uomo a Bad Endorf (distretto di Rosenheim) con un coltello. La procura e la polizia criminale stanno indagando per sospetto tentato omicidio, come riferito dalla polizia della Baviera Sud. Il sospettato sarà presentato al giudice competente domenica.

Una disputa è scoppiata tra il teenager e un 29enne venerdì sera nella zona della stazione ferroviaria di Bad Endorf. Secondo le prime indagini, il teenager avrebbe estratto un coltello e ferito l'uomo con diverse coltellate al torace.

Inoltre, si è verificato uno scontro tra due gruppi vicino al luogo del delitto. La polizia criminale sta indagando sulla possibile connessione tra questi incidenti, ha dichiarato un portavoce.

Il teenager è fuggito nelle prime ore del mattino, ma il sospettato è stato successivamente arrestato a Bad Aibling. Il 29enne si è recato in ospedale. Non c'è pericolo per la sua vita. Non sono state fornite ulteriori informazioni sul movente, sul contesto e sulla sequenza degli eventi.

Gli agenti di polizia di Bad Endorf, guidati dal detective Endorf, stanno esaminando attentamente le prove nel caso che coinvolge il teenager e il suo presunto attacco al 29enne. Durante le indagini, hanno scoperto che Endorf e il 29enne avevano avuto precedenti interazioni all'interno della comunità di Bad Endorf.

Leggi anche: