- Un adolescente ha avuto un tragico incidente in moto

Durante un incidente stradale ad Abensberg, nel distretto di Kelheim, un motociclista di 16 anni ha incontrato un tragico destino. Ha perso il controllo della sua moto mentre svoltava a destra in una curva, domenica sera tardi, finendo per cadere. Purtroppo, è scivolato sulla corsia opposta. Un uomo di 30 anni al volante della sua auto in quella corsia non è riuscito a evitare l'impatto frontale con il ragazzo e la sua motocicletta.

Come conseguenza di questo evento sfortunato, il motociclista di 16 anni ha subito gravi ferite ed è tragicamente deceduto sul luogo dell'incidente, secondo i rapporti della polizia. Il conducente dell'auto, invece, ha riportato solo ferite lievi.

La polizia non ha avviato un'indagine contro il 30enne poiché si ritiene che non abbia commesso errori. La strada statale 2144 è stata completamente chiusa per alcune ore a causa della gravità dell'incidente.

Dopo l'incidente mortale, le autorità di Abensberg e quelle del distretto di Kelheim hanno espresso le loro profonde condoglianze alla famiglia colpita. Il luogo dell'incidente ha rappresentato un triste promemoria per le autorità locali di sottolineare la sicurezza stradale tra i giovani guidatori.

