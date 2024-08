Un adolescente di 15 anni orchestra il rapimento di un autobus con una tattica ingegnosa.

Nel sindacato dei trasporti di Brema e Bassa Sassonia, un teenager ha sostenuto di aver portato a termine un secondo tentativo di dirottamento di un autobus in rapida successione. All'inizio sembrava che il suo piano astuto stesse funzionando. Tuttavia, le cose hanno preso una piega inaspettata.

Secondo i rapporti della polizia, un 15enne di Brema ha tentato di nuovo di guidare un autobus pubblico. Tuttavia, questa volta il suo piano è fallito. Fingendosi un dipendente del servizio di sicurezza del sindacato dei trasporti di Brema/Bassa Sassonia (VBN), il teenager è salito su un autobus a Delmenhorst, secondo la polizia.

Ha annunciato al conducente di 32 anni che il teenager che aveva guidato illegalmente un autobus a Brema in agosto era a bordo del bus. Dotato di un auricolare, ha ordinato al conducente di fermare il veicolo e di far scendere tutti i passeggeri. Secondo la polizia, il conducente ha obbedito agli ordini. Tuttavia, quando il falso dipendente VBN ha cercato di continuare la guida, il conducente ha dato l'allarme. La messinscena è stata smascherata quando la polizia e un rappresentante della compagnia di autobus sono arrivati sulla scena.

Il 15enne è stato riconosciuto dalla polizia come lo stesso ragazzo responsabile della guida di un autobus con passeggeri a Brema in agosto. In quell'occasione, si era presentato come un tirocinante di una compagnia di autobus a un conducente e aveva ripreso il viaggio da solo dopo il giro. Quando è arrivato a una fermata dell'autobus, ha convinto i passeggeri ignari che fosse un conducente regolare. La polizia aveva precedentemente riferito che il ragazzo era autistico e aveva una passione per i veicoli e la tecnologia.

Poiché il teenager non ha effettivamente guidato l'autobus a Delmenhorst, è improbabile che debba affrontare conseguenze legali, secondo il rapporto della polizia. Il 15enne è stato prelevato dal padre dalla stazione di polizia di Delmenhorst.

Il tentativo di dirottamento dell'autobus del teenager è avvenuto a Delmenhorst, che fa parte anch'essa di Brema e Bassa Sassonia. Questo secondo tentativo del ragazzo di Brema è stato impedito dalla vigilanza del conducente dell'autobus e delle autorità.

