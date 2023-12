Un adolescente della Florida accusato di aver ucciso la sorella durante una lite in famiglia per i regali di Natale, dicono le autorità

L'ufficio dello sceriffo della contea di Pinellas ha dichiarato che un quattordicenne è stato accusato di omicidio dopo che una lite in famiglia per i regali di Natale è sfociata in una sparatoria, in un comunicato stampa e in una conferenza stampa.