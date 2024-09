- Un adolescente cade dal ponte di osservazione a Harz, e muore.

Un giovane di 17 anni ha trovato una tragica fine, precipitando bruscamente da un'altezza di circa 40 metri, dal ponte di osservazione della comunità situato a Hexentanzplatz a Thale (Harz). Il medico presente sulla scena, inviato dalla squadra di soccorso in montagna, ha potuto solo confermare la morte del ragazzo, come riferito dalle autorità locali di Halberstadt. Secondo i primi rapporti, il ragazzo avrebbe scalato la ringhiera del ponte durante il pomeriggio di domenica. I testimoni avevano prontamente contattato i servizi di emergenza.

Il recupero del corpo del giovane è stato facilitato da un elicottero della polizia. La polizia sta attualmente classificando l'incidente come un incidente sfortunato. I dettagli specifici stanno ancora essere indagati, come dichiarato. Numerosi mezzi di comunicazione avevano già diffuso informazioni su questo tragico evento.

Le autorità stanno valutando l'adozione di misure di sicurezza per prevenire simili tragedie in futuro

